PECOM compró las áreas de YPF en El Corcobo: cuántos barriles suma

El mapa petrolero nacional reacomoda sus piezas. San Benito Upstream , compañía relacionada y bajo control común con PECOM , firmó un acuerdo definitivo con YPF para la adquisición de su participación en las áreas que conforman el bloque El Corcobo .

La transacción marca un hito en la industria hidrocarburífera argentina. Una vez perfeccionada la operación y obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes, PECOM y San Benito Upstream pasarán a ser los titulares de casi la totalidad del activo. Además, PECOM asumirá la operación directa de los yacimientos.

La operación complementa la adquisición que la empresa anunció previamente sobre la participación de Pluspetrol en los mismos activos. De esta forma, el grupo fundado por la familia Perez Companc da un nuevo paso firme en su plan de expansión dentro del negocio de producción de petróleo.

La jugada expone una doble realidad del sector. Por un lado, muestra a una YPF decidida a desprenderse de activos convencionales para concentrar su capital en el desarrollo masivo de Vaca Muerta. Por el otro, evidencia el apetito de operadoras independientes y de capitales nacionales por revitalizar cuencas que aún tienen mucho para entregar.

Qué áreas integran el bloque petrolero

El bloque El Corcobo representa un activo estratégico ubicado en el límite entre dos provincias con profunda tradición petrolera. La geografía del acuerdo abarca concesiones que requieren un know-how específico para maximizar su rendimiento.

Las áreas involucradas en la transacción son:

CNQ-7 Gobernador Ayala (Provincia de Mendoza)

(Provincia de Mendoza) Jagüel Casa de Piedra (Provincia de Mendoza)

(Provincia de Mendoza) Gobernador Ayala III (Provincia de La Pampa)

(Provincia de La Pampa) CNQ-7A (Provincia de La Pampa)

El cierre definitivo de la operación quedó sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de contratos. Esto incluye, de manera excluyente, las aprobaciones regulatorias y ambientales por parte de los gobiernos provinciales de Mendoza y La Pampa.

El impacto en la producción: cuántos barriles suma PECOM

Los números finos de la industria reflejan la magnitud de la compra. Actualmente, el bloque El Corcobo produce 19.000 barriles diarios de crudo. Este volumen pasará a engrosar los balances de la compañía de manera inminente.

El impacto en la escala operativa de la empresa es notable. Estos nuevos barriles se sumarán a los 35.000 barriles que actualmente opera PECOM en sus distintos activos a lo largo del país. Así, la firma superará la barrera de los 50.000 barriles diarios, una cifra que la catapulta directamente a la mesa chica del sector.

Con esta operación, PECOM —empresa del Grupo conformado por Rosario, Pilar y Luis Perez Companc— consolida su posicionamiento como uno de los principales operadores de petróleo de la Argentina. La compañía recupera el protagonismo histórico que supo tener en las décadas de los 80 y 90, antes de la venta de sus activos principales a principios de los 2000.

La estrategia en los campos maduros y la recuperación terciaria

La lectura entre líneas de esta adquisición confirma una tendencia clara en el mercado petrolero actual. Mientras las grandes corporaciones miran hacia el shale, existe un nicho altamente rentable en el manejo eficiente de los campos maduros convencionales.

PECOM construyó su reputación reciente sobre esta base. La compañía es reconocida por sus capacidades técnicas para operar yacimientos marginales o con declino natural de manera eficiente. Su foco especial en la recuperación terciaria (inyección de polímeros) le permite extraer valor allí donde otros operadores ven un costo hundido.

Esta especialización técnica justifica la inversión en El Corcobo. Los yacimientos de Mendoza y La Pampa requieren de esta ingeniería de detalle para mantener y, eventualmente, incrementar la curva de producción.