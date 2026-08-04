La OPEP+ advirtió por los ataques a instalaciones petroleras y el riesgo para el mercado

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Esta semana, la OPEP+ sumó un nuevo foco de preocupación para el mercado del crudo . En su reunión de seguimiento, el bloque advirtió que los ataques a infraestructura energética y las interrupciones en rutas marítimas internacionales pueden afectar el suministro global de petróleo y provocar una mayor volatilidad de los precios .

La señal surgió de la 67ª reunión del Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo (JMMC, por sus siglas en inglés) , el órgano que supervisa el cumplimiento de los recortes de producción acordados por la OPEP y sus aliados . Participaron Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajstán, Nigeria, Argelia y Venezuela, entre otros países.

La advertencia de la OPEP+ por la infraestructura energética

En el comunicado difundido tras el encuentro, el comité puso el foco en la seguridad energética. "Cualquier acción que menoscabe la seguridad del suministro, ya sea mediante ataques a la infraestructura o la interrupción de las rutas marítimas internacionales, aumenta la volatilidad y debilita los esfuerzos colectivos en el marco de la Declaración de Cooperación para apoyar la estabilidad del mercado en beneficio de los productores, los consumidores y la economía mundial", indica el documento difundido este domingo.

La advertencia llega en un contexto de tensiones en Medio Oriente y de preocupación por el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de crudo.

Qué pasó con la producción de petróleo

Más allá de la advertencia, el JMMC revisó los datos de producción de mayo y junio de este año y concluyó que hubo un cumplimiento general de los compromisos asumidos por los países de la OPEP y los productores aliados.

El comité ratificó que continuará monitoreando los recortes vigentes definidos en diciembre de 2024 y también los ajustes voluntarios adicionales anunciados por algunos países productores. Por ahora, el bloque no modificó su estrategia de producción y mantuvo el esquema actual de administración de oferta.

FOTO DE ARCHIVO: Las proyecciones de la OPEP marcan que la producción de petróleo no alcanzará su pico en 2030. REUTERS/Alexander Manzyuk

"El Comité reafirmó que seguirá supervisando el cumplimiento de los ajustes de producción acordados en la 38.ª Reunión Ministerial de la OPEP y países no pertenecientes a la OPEP (ONOMM), celebrada el 5 de diciembre de 2024, y los ajustes voluntarios adicionales de producción anunciados por algunos países participantes de la OPEP y países no pertenecientes a la OPEP, según lo acordado en la 52.ª Reunión Ministerial Conjunta de la OPEP (JMMC), celebrada el 1 de febrero de 2024", indica el comunicado de la entidad.

La próxima reunión de la OPEP+

La OPEP+ dejó abierta la posibilidad de convocar reuniones extraordinarias si las condiciones del mercado lo requieren. La próxima reunión del JMMC quedó prevista para el 4 de octubre.