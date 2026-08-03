Ciberataque en Vaca Muerta: ¿Qué pasó con los oleoductos de Oldelval?

La principal arteria de evacuación del crudo de Vaca Muerta sufrió una vulneración en su perímetro de seguridad digital. La compañía Oleoductos del Valle S.A. ( Oldelval ) confirmó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un ataque informático contra sus sistemas administrativos. El incidente encendió alarmas iniciales en el sector petrolero neuquino, pero la empresa actuó con celeridad para neutralizar la amenaza.

El responsable de Relaciones con el Mercado de la firma transportista, Martín Castaño, comunicó la noticia de manera oficial a la CNV. El documento detalla la identificación de un "incidente de seguridad informática". Sin embargo, la compañía llevó tranquilidad inmediata a las productoras de la Cuenca Neuquina: el bombeo de hidrocarburos no registró alteraciones de ningún tipo.

El transporte de crudo, blindado y sin demoras

Para la industria del Oil & Gas, un freno no programado en el sistema troncal de Oldelval significa un cuello de botella letal en boca de pozo. El hackeo afectó exclusivamente a la capa de gestión de oficinas. Los sistemas operativos de campo (SCADA), fundamentales para el control del crudo, quedaron fuera del alcance de los atacantes.

No se vieron afectados los miles de barriles que fluyen diariamente desde Neuquén hacia Puerto Rosales y hacia la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza, continuaran su ruta estipulada. El comunicado ratifica que la contingencia se desarrolló "sin impacto ni interrupción de servicio en la operación de transporte".

Oldelval atraviesa un momento bisagra de crecimiento tras la ejecución del Proyecto Duplicar, una megaobra clave que incrementó la capacidad de transporte de la cuenca hacia el Atlántico, y que ahora se complementa con la ampliación denominada Duplicar Norte, que contempla la construcción de un nuevo ducto troncal de 24 pulgadas y 207 kilómetros entre la Estación de Bombeo Auca Mahuida y la Estación de Bombeo Allen. La compañía transporte el 75% del volumen de crudo de Vaca Muerta y la mitad del petróleo que se produce en el país.

Un incidente cibernético de mayor escala en el área operativa podría haber generado incertidumbre logística frente a las operadoras.

La compañía confirmó que logró restablecer su entorno administrativo corporativo por completo. El personal de las oficinas reanudó sus tareas habituales sin mayores sobresaltos tras la contención de la crisis. La normalización de las pantallas permite a la empresa enfocarse ahora en el análisis profundo y forense del ataque.