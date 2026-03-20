Oldelval inició la construcción del Proyecto Duplicar Norte

Oleoductos del Valle ( Oldelval ) anunció el inicio de la etapa constructiva del Proyecto Duplicar Norte , que contempla la construcción de un nuevo ducto troncal de 24 pulgadas y 207 kilómetros entre la Estación de Bombeo Auca Mahuida y la Estación de Bombeo Allen . Los trabajos previos a la obra comenzaron a fines de 2025 y estiman una puesta en marcha en marzo de 2027.

El proyecto Duplicar Norte permitirá incrementar progresivamente la capacidad operativa del sistema troncal hasta alcanzar valores cercanos a los 74.000 m3 diarios de crudo transportado hacia Allen , acompañando el crecimiento proyectado de producción en la Cuenca Neuquina.

La obra se estructura sobre tres ejes principales: la construcción del nuevo ducto troncal entre Auca Mahuida y Allen; repotenciación del sistema de bombeo; y la instalación de una nueva Unidad Automática de Medición (UAM ALVS) en el nodo Allen – CABO VMOS.

Los tres ejes de trabajo de Duplicar Norte

En cuanto a la construcción del nuevo ducto se ejecutará en dos etapas. En una primera instancia se desarrollará el tramo inicial, lo que permitirá incrementar el volumen transportado bajo condiciones operativas seguras. En una segunda etapa se completará el trazado restante, permitiendo alcanzar mayores capacidades de transporte y optimizar la operación del sistema en su conjunto.

Por su parte, la repotenciación del sistema de bombeo, incorporará adecuaciones en infraestructura operativa e integración a los sistemas de automatización existentes a lo largo de la traza.

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Infraestructura para Vaca Muerta

Asimismo, se instalará una nueva Unidad Automática de Medición en Allen como parte del sistema de derivación hacia CABO VMOS. Esta instalación permitirá medir, controlar y asegurar la calidad del crudo derivado, garantizando precisión operativa y confiabilidad en la medición de los volúmenes transportados. La unidad comenzará operando con dos líneas de medición, con previsión de ampliación futura.

Con el inicio de la etapa constructiva de Duplicar Norte, Oldelval reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura energética estratégica, consolidando su rol como operador clave para el crecimiento sostenible de la Cuenca Neuquina y el fortalecimiento del sistema de transporte de crudo a nivel nacional.

Adhesión al RIGI

En el marco del avance del Proyecto Duplicar Norte, Oldelval constituyó la sucursal dedicada “Oleoductos del Valle SDE”, que desde el 1 de marzo de 2026 se encuentra formalmente activa. La creación de esta sucursal constituye un paso clave en el proceso de adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), cuya presentación ya fue realizada ante las autoridades competentes