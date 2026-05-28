PAE presentará al RIGI una inversión de U$S 680 millones para extender la vida útil de Cerro Dragón

Pan American Energy (PAE) avanzará con la presentación de un proyecto por cerca de 680 millones de dólares dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) para desarrollar un esquema de recuperación terciaria en Cerro Dragón , el principal activo de la compañía en Chubut .

La iniciativa contempla la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros , además de nuevas perforaciones e intervenciones sobre pozos productores e inyectores . El objetivo es incrementar la producción de petróleo y reducir el declino natural de una de las áreas maduras más importantes de la Cuenca del Golfo San Jorge .

El anuncio fue realizado en el Palacio de Hacienda durante un encuentro encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, autoridades provinciales y representantes sindicales del sector petrolero.

El objetivo de sostener la producción

La presentación al RIGI se produce en un contexto en el que las operadoras buscan extender la productividad de los yacimientos convencionales mediante tecnologías de recuperación avanzada. En el caso de Cerro Dragón, PAE apuesta a la recuperación terciaria con polímeros para mejorar la extracción de crudo remanente.

El proyecto prevé intervenir alrededor de 220 pozos inyectores y unos 650 pozos productores. Según estimaciones de la compañía, el desarrollo podría generar una producción incremental acumulada cercana a 24 millones de barriles de petróleo durante la vida útil del esquema.

En su pico de actividad, la producción adicional alcanzaría más de 11.300 barriles diarios, un volumen que permitiría amortiguar parte del declino natural que afecta a los campos maduros de la cuenca.

PAE RIGI 680 Millones Cerro Dragón Ignacio Torres Marcos Bulgheroni Luis Caputo (2)

Extender la vida útil del yacimiento

La técnica de recuperación terciaria consiste en incorporar sustancias químicas para mejorar el desplazamiento del petróleo atrapado en la roca. En este caso, el proyecto utilizará polímeros que aumentan la viscosidad del fluido inyectado y optimizan la recuperación del hidrocarburo.

Este tipo de desarrollos requiere inversiones de largo plazo y elevados costos operativos, por lo que las compañías consideran clave el acceso a esquemas de promoción fiscal y estabilidad normativa como los contemplados en el RIGI.

Desde la industria señalan que el desafío en las cuencas maduras pasa por sostener niveles de actividad y empleo frente al avance de los desarrollos no convencionales, especialmente en Vaca Muerta, donde actualmente se concentra buena parte de las inversiones del sector.

Cerro Dragón PAE Chubut Cuenca del Golfo San Jorge.jpg PAE busca revitalizar la actividad en Cerro Dragón.

Impacto esperado en la actividad petrolera de Chubut

Además del incremento en producción, el proyecto apunta a mantener actividad en la cadena de servicios petroleros de la provincia. La construcción de las plantas y las tareas de intervención sobre pozos implicarán movimiento para contratistas, empresas de servicios especiales y proveedores regionales.

La iniciativa también podría generar un aumento en las regalías provinciales vinculadas a la producción incremental. En Chubut, el sostenimiento de la actividad convencional aparece como uno de los principales desafíos económicos y laborales para los próximos años.

Durante el anuncio participaron el gobernador Ignacio Torres; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila; y el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar, además de funcionarios nacionales.

Por parte de PAE también estuvieron presentes el Upstream Managing Director, Fausto Caretta; el vicepresidente corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el vicepresidente de Relaciones Laborales, Sergio Faraudo; y el vicepresidente de Operaciones en Golfo San Jorge, Tomás Catzman.

La decisión de la compañía de encuadrar el proyecto dentro del RIGI se suma a otros movimientos de compañías energéticas que buscan aprovechar los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluidos en el régimen aprobado por el Gobierno nacional.

Para las empresas, el esquema representa una herramienta para viabilizar inversiones de gran escala en proyectos con horizontes de recuperación extensos, especialmente en segmentos donde la rentabilidad depende de condiciones de estabilidad económica y previsibilidad regulatoria.