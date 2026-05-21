Zona Fría en la Patagonia: cómo cambiarán las tarifas de gas en Neuquén y Río Negro

Las boletas de gas en Neuquén podrían aumentar entre 60% y 100% si el Senado aprueba la reforma antes del invierno.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles la reforma al régimen de Zona Fría con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones . El proyecto pasa ahora al Senado y, si recibe sanción antes del inicio del invierno, cambiará de manera sustancial la estructura tarifaria del gas en toda la región patagónica.

La lectura rápida del texto aprobado puede generar una falsa tranquilidad: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen dentro de la llamada "zona fría histórica" . Pero el diablo está en los detalles. El nuevo esquema impulsado por el gobierno de Javier Milei modifica de manera sustancial el alcance de las bonificaciones y limita el consumo que podrá mantenerse subsidiado.

El cambio más profundo no es geográfico sino normativo. Uno de los cambios centrales es que desaparece el descuento fijo garantizado por ley para todos los hogares residenciales patagónicos. Hasta ahora, los usuarios de Neuquén contaban con una reducción del 50% sobre la tarifa plena. Esa certeza dejaría de existir.

El subsidio, en el ojo de la tormenta

El artículo que más preocupa a los legisladores patagónicos es el que reemplaza al artículo 3 de la Ley 27.637. La nueva ley sustituye ese artículo por otro en el que establece que los beneficios "serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación, con las modalidades que considere pertinentes". Es decir, el porcentaje de descuento en las tarifas de gas para la Patagonia ya no tendrá rango legal.

A eso se suma otro cambio estructural: la reforma incorpora un sistema de segmentación y topes de consumo subsidiado. El Estado nacional definirá bloques máximos mensuales y todo excedente se facturará a tarifa plena. En localidades donde el frío extremo obliga a mantener la calefacción encendida durante meses, ese tope puede representar una diferencia muy significativa en la boleta.

image La Patagonia sigue en la zona fría histórica, pero pierde el descuento fijo del 50% garantizado por ley desde 2021.

El nuevo cálculo también modifica la base de aplicación del beneficio. La bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera otros cargos vinculados al transporte, distribución e impuestos.

¿Cuánto puede subir la boleta?

Las estimaciones circularon con fuerza durante el debate parlamentario. Según estimaciones técnicas difundidas durante el debate legislativo, las boletas residenciales en Neuquén podrían registrar aumentos de entre 60% y 100%. El diputado neuquino de Unión por la Patria, Pablo Todero, fue más concreto en el recinto: "Hay facturas de 60 o 70 mil pesos que se van a ir a 120 o 130 mil pesos."

Para Río Negro, legisladores opositores advirtieron durante el debate parlamentario sobre posibles aumentos de entre 40% y 60% en las boletas residenciales durante el invierno. Sin embargo, el impacto no será uniforme y expone las profundas diferencias internas de Río Negro.

El caso más sensible aparece en la Línea Sur rionegrina. En localidades como Ingeniero Jacobacci, Maquinchao y Los Menucos, donde las temperaturas invernales suelen descender por debajo de los 20 grados bajo cero, el gas es considerado un recurso de supervivencia más que un servicio de confort.

El argumento del gobierno para avanzar con la reforma tiene base fiscal concreta. Según el mensaje enviado al Congreso, el fondo fiduciario sustentado en un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para costear los subsidios, lo que obligó al Tesoro Nacional a realizar aportes adicionales. La reforma permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones.