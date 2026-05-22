Audiencia clave en San Antonio Oeste: cómo será el Gasoducto San Matías para exportar GNL

En este momento, la localidad de San Antonio Oeste concentra la atención de la industria hidrocarburífera. Allí transcurre la audiencia pública para analizar el Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto Dedicado Tratayén-San Antonio . Esta instancia participativa representa el paso definitivo para habilitar la construcción de la megaobra impulsada por San Matías Pipeline S.A . y Southern Energy S.A. (SESA).

El proyecto, que demandará una inversión de 1.300 millones de dólares busca abastecer de forma directa a los buques de licuefacción ubicados en el Golfo San Matías. La obra generará 1.500 empleos directos, 1.100 de ellos para el tendido el ducto y los 400 restantes para la planta compresora.

La infraestructura traza una ruta estratégica para que el gas de Vaca Muerta pueda ser licuado en buques y exportado al mundo desde la costa rionegrina. El sistema contempla una longitud total de 472,5 kilómetros. El diseño divide la traza en dos tramos interprovinciales: 29 kilómetros en suelo neuquino y 443,5 kilómetros en territorio de Río Negro. A lo largo de gran parte del recorrido, la línea avanza de forma paralela al oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS).

WhatsApp Image 2024-09-30 at 14.07.46 (1).jpeg El buque “Hilli Episeyo” será el primero en exportar GNL del proyecto Southern Energy.

“Este proyecto se viene evaluando por las autoridades ambientales desde hace seis meses. Tenemos dos jurisdicciones que están participando que son las Provincias de Neuquén y de Río Negro con todos sus equipos técnicos, y el control de la Nación, porque es un gasoducto interjurisdiccional. Pero además hay una cuarta evaluación de impacto ambiental de los bancos que financian este proyecto porque hoy ningún proyecto grande de infraestructura se realiza si no cumple con los más estrictos estándares ambientales”, explicó Marcelo Bombicini, representante de San Matías Pipeline. El EIA fue elaborado por la consultora Serman y Asociados.

EL tamaño del Gasoducto San Matías

El documento técnico bajo análisis detalla una capacidad de transporte de 28 millones de metros cúbicos diarios (MMSMCD). Para sostener ese volumen, el consorcio empresario instalará caños de acero al carbono de 36 pulgadas con soterramiento a casi un metro de profundidad.

El flujo requiere potencia extra para llegar a la costa atlántica. Por este motivo, la obra incluye la Planta Compresora Allen. Esta instalación intermedia ocupará un predio de 260 por 140 metros y funcionará con turbinas a gas para elevar la presión del sistema hasta los 98 kg/cm²g.

Los expositores en la audiencia ponen especial atención en las medidas de mitigación ambiental. El cruce del río Negro, a la altura de Chelforó, configura el mayor desafío de ingeniería de todo el trazado. Para este punto sensible, la empresa proyecta una perforación horizontal dirigida para sortear los 240 metros de ancho del cauce sin tocar la superficie. La técnica ubicará el ducto a dos metros por debajo del lecho del río. El protocolo exige controles estrictos para evitar cualquier alteración del agua.

El cronograma oficial fijó el inicio de los trabajos para este mes. Con un plazo de ejecución de dos años, la obra demandará la contratación de unos 1.500 operarios. El destino final del gas que se producirá en Neuquén se ubica en San Antonio Oeste. En esa terminal, la Estación de Medición (EMED) transferirá el gas hacia la planta compresora de SESA. Desde allí, el recurso ingresará a las unidades flotantes Hilli Episeyo y MKII para su viaje hacia los mercados globales.