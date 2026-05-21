Ya funciona el nuevo subsidio para garrafas: quiénes pueden acceder y cómo cobrarlo

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios de garrafas para usuarios de gas envasado que reemplaza al Programa Hogar por un sistema de reintegro directo al momento de la compra. El beneficio comenzó a aplicarse este mes y alcanza a hogares sin acceso a la red de gas natural que estén registrados dentro del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

La asistencia contempla un reintegro de $9.593 por garrafa y se acredita de manera automática al pagar con billeteras virtuales habilitadas en comercios adheridos. El nuevo mecanismo prevé hasta dos garrafas mensuales durante el invierno y una por mes en épocas de menor consumo.

Así funciona el reintegro para la compra de garrafas

A diferencia del esquema anterior, donde el subsidio se depositaba posteriormente en cuentas bancarias, ahora la devolución se realiza en el acto mediante las aplicaciones BNA+ y MODO, incluyendo bancos adheridos a esa plataforma de pago.

Garrafas comunidad gente usuarios gas.jpg Reintegro inmediato para garrafas: cuánto devuelven y cómo usarlo

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el objetivo es mejorar la focalización de la asistencia y evitar intermediarios, al tiempo que se impulsa el uso de medios de pago digitales.

En esta primera etapa ya hay cerca de 2.000 comercios adheridos en todo el país. Además, el Banco Nación buscará ampliar la red de locales habilitados para la venta de garrafas con reintegro, de acuerdo a información oficial.

Los requisitos para acceder al subsidio

El nuevo esquema está dirigido a hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural y cumplan determinadas condiciones socioeconómicas.

Entre los requisitos establecidos aparecen:

Tener ingresos del hogar inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

No contar con servicio de gas natural por red.

Estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Integrar hogares con titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD), Certificado de Vivienda ReNaBaP o pensiones para Veteranos de Malvinas, en los casos contemplados.

Según indicaron desde el Gobierno, el nuevo modelo apunta a “fortalecer la transparencia y eficiencia en la asignación de los subsidios” y garantizar que la ayuda llegue de manera directa a los sectores vulnerables.

gas hogar hornalla - consumo residencial.jpg El nuevo subsidio para garrafas cubre hasta dos cargas mensuales en invierno

Cómo consultar si soy beneficiario

Las personas que quieran verificar si acceden al subsidio deben ingresar a la plataforma Mi Argentina utilizando su CUIL y contraseña personal. Allí podrán revisar si forman parte del padrón del ReSEF y consultar el estado de la solicitud. También es posible validar la información mediante el DNI del titular registrado en el sistema.

El acceso al subsidio depende de que los datos personales y el domicilio estén actualizados, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas puede variar según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas de cada región.

Qué deben hacer los ex beneficiarios del Programa Hogar

Quienes anteriormente cobraban el Programa Hogar deberán volver a inscribirse en el nuevo esquema para continuar recibiendo asistencia estatal. Quienes eran beneficiarios y deseen acceder al subsidio a la garrafa a través del SEF, deben inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios o en la opción Trámites de la web o de la mencionada aplicación.

La inscripción se realiza mediante una Declaración Jurada digital donde se informa la composición del hogar y la situación habitacional.

Desde Energía remarcaron que no existe una fecha límite para registrarse, aunque quienes no completen la inscripción no podrán acceder al reintegro.

hornalla-web.jpg Garrafas: el nuevo subsidio devuelve $9.593 por carga

Qué situaciones pueden derivar en la baja del subsidio

La ANSES realiza controles a través de cruces de datos con el sistema SINTyS. De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, entre los principales motivos por los que el subsidio puede ser suspendido figuran:

Superar los límites de ingresos establecidos.

Declarar un domicilio en zonas con acceso a gas natural por red.

No utilizar los medios de pago habilitados para aplicar el reintegro.

Presentar inconsistencias en los datos personales o familiares.

Los usuarios pueden iniciar un reclamo desde la sección “Denuncias y Reclamos” de ANSES o comunicarse con la línea gratuita 130.