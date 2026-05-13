TGS consiguió la adhesión al RIGI para ampliar el Gasoducto Perito Moreno

Economía aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno por US$550 millones.

La publicación de la Resolución 676/2026 en el Boletín Oficial confirmó un nuevo ingreso al RIGI , el esquema diseñado por el Gobierno para acelerar proyectos estratégicos en sectores clave. El Ministerio de Economía aprobó la adhesión del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno , impulsado por Transportadora de Gas del Sur ( TGS )

La decisión habilita beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para una obra valuada en 550 millones de dólares , que apunta a ampliar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta . El proyecto prevé incorporar una capacidad incremental de 14 millones de metros cúbicos diarios en el tramo que conecta Tratayén con Salliqueló .

La resolución oficial señaló que el proyecto “consiste en la construcción, financiamiento y operación y mantenimiento (O&M) de la infraestructura involucrada para generar una capacidad incremental de catorce millones de metros cúbicos por día (14 MMm3/d) al mencionado gasoducto”.

TGS Vaca Muerta Planta de Tratamiento gas Entre sus proyectos, TGS presentó una propuesta de ampliación del Gasoducto Perito Moreno (exGPNK) y el tramo final de la red.

Un proyecto estratégico para el transporte de gas

En los considerandos, el Gobierno remarcó que el RIGI busca “incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras”, además de “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior” y “favorecer la creación de empleo”.

La resolución también confirmó que la iniciativa contempla la instalación de “noventa y cinco mil cuatrocientos (95.400) HP ISO de potencia de compresión” sobre la traza del gasoducto. Esa infraestructura permitirá aumentar el flujo de gas proveniente de Vaca Muerta hacia los centros de consumo y exportación.

La inversión y los plazos comprometidos

De acuerdo con la documentación presentada por TGS, el proyecto tendrá una inversión total de 550 millones de dólares, mientras que los activos computables alcanzarán los 513,3 millones de dólares. El Gobierno destacó que esos montos “superan los mínimos de inversión contemplados” en el régimen.

El expediente también detalla que durante el primer año se prevé ejecutar inversiones por 393,6 millones de dólares y durante el segundo año otros 30,5 millones de dólares. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 18 meses y la fecha prevista para el inicio de operaciones quedó fijada para abril de 2027.

El artículo 3° de la resolución estableció que “durante el primer y segundo año contados desde la fecha de notificación”, el vehículo del proyecto deberá acreditar inversiones equivalentes “al cuarenta por ciento (40 %) del monto de inversión mínima”.

Planta compresora Salliqueló GPNK Gasoducto Néstor Kirchner gas.jpeg TGS presentó la única oferta en la licitación para la obra de ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

Beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios

La adhesión al RIGI habilita además una serie de beneficios tributarios y cambiarios. En ese sentido, la resolución aprobó el listado de mercaderías que podrán importarse bajo el régimen de franquicias previsto por la ley 27.742.

El Ministerio de Economía también instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a generar una CUIT especial para el vehículo del proyecto y aplicar “los incentivos tributarios y aduaneros establecidos” en el régimen. Paralelamente, el Banco Central deberá aplicar los incentivos cambiarios correspondientes.

La resolución aclaró que TGS no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas previsto en el artículo 198 de la ley. En paralelo, el Banco Central concluyó que la demanda de divisas asociada al proyecto “no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales”.