Tarifas de gas: ¿cuánto aumentarán con la Ley de Zonas Frías aprobada?

Las empresas de distribución y transporte de gas presentaron sus pedidos de incrementos de tarifas.

La media sanción en Diputados de la Ley de Zonas Frías encendió alarmas en muchas de las provincias que habían sido beneficiadas por la ampliación del 2021. De confirmarse este paso en el Senado, estos distritos sufrirían aumentos tarifarios en las facturas de gas de hasta el 100%, dependiendo del caso.

Según un informe de la consultora Economía & Energía, los menos perjudicados serían los usuarios patagónicos , donde se sostendría el régimen, pero con un cambio relevante: el descuento del 50% ya no se aplicaría sobre la factura total, sino apenas sobre el precio del gas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte).

En consecuencia, los incrementos en esta zona rondarían el 34% en promedio, pero con casos como La Pampa que llegarían al 43%, Chubut al 36%, Neuquén al 29%, Santa Cruz al 28% y Tierra del Fuego al 23%.

Aumentos de hasta el 100%

Por el lado de las zonas que fueron incorporadas a este esquema de subsidios con la ley del 2021 impulsada por Máximo Kirchner (como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, entre otras), los aumentos irían entre el 43% y el 100%, dependiendo del porcentaje de bonificación actual (50% o 30%, de acuerdo al nivel de ingresos).

Gas - Tarifas 6.jpg

De todos modos, la consultora de Nicolás Arceo aclara que el número final dependerá del beneficio adicional (a determinar por el Poder Ejecutivo) vinculado al SEF sobre los usuarios con ingresos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales, donde primaría un criterio socioeconómico y no exclusivamente climático.

En términos de cantidad de usuarios, Córdoba y Santa Fe se llevarían la peor parte del ajuste, al tener un 87% y un 76% de sus usuarios afectados al régimen de zona fría, respectivamente.

El derroche en el consumo

“La Ley anterior incorporó zonas templadas, generando beneficios diferenciales entre usuarios con temperaturas similares. Por ejemplo, un usuario del conurbano bonaerense aporta más al fondo fiduciario que un usuario beneficiado por el régimen de Zona Fría en una zona templada y de altos ingresos de la zona núcleo pampeana, a pesar de registrarse temperaturas similares”, explican en E&E.

Un ejemplo concreto que ponen es que, mientras que un usuario de la localidad bonaerense de Pergamino pagó 226.000 pesos al año en tarifa de gas, un usuario del conurbano que se ubica a unos pocos kilómetros pagó 368.000 pesos.

Otra anomalía del régimen anterior es que fomentaba el derroche energético. En el mismo caso, el informe demuestra que en Pergamino se consumió un 51% más de gas que en el conurbano bonaerense, a pesar de tener prácticamente la misma temperatura.