Chevron va por otro bloque offshore en Grecia y refuerza su apuesta por el gas en el Mediterráneo

Offshore en Grecia: Chevron busca quedarse con el control de un nuevo bloque en el mar Jónico

Chevron busca ampliar su presencia en Grecia y quedar al frente de un nuevo proyecto de exploración offshore en el mar Jónico. La petrolera estadounidense presentó una solicitud formal para ingresar al Bloque 10, un área marítima ubicada frente al Golfo de Kyparissia, donde la griega Helleniq Energy posee actualmente el 100% de la concesión.

De acuerdo a información oficial, la propuesta contempla que Chevron tome el 70% del bloque y asuma la operación del área, mientras que Helleniq conservaría el 30%. El proceso todavía debe atravesar las aprobaciones regulatorias correspondientes del gobierno griego.

El movimiento se da en medio del renovado interés de las grandes empresas por el Mediterráneo oriental, una región que en los últimos años volvió a captar inversiones por su potencial gasífero.

IMG-20260528-WA0000-1536x1330 Chevron amplía su presencia en Grecia y gana peso en el offshore del Mediterráneo. (Foto: Gobierno de Grecia)

El bloque sigue en etapa de evaluación

Según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Grecia, las tareas vinculadas a las primeras fases de investigación ya finalizaron. Ahora, resta definir si las compañías avanzarán hacia una etapa de perforación exploratoria.

A su vez, las empresas solicitaron una extensión de 18 meses para continuar el estudio de la información sísmica obtenida en la zona. La intención es cruzar esos datos con relevamientos realizados en bloques cercanos antes de tomar una decisión sobre futuras inversiones.

Desde el gobierno griego señalaron que el proceso seguirá los procedimientos previstos para las actividades offshore y remarcaron que las evaluaciones contemplan requisitos técnicos, ambientales y de seguridad.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3FH187 FOTO DE ARCHIVO. Se ve un letrero de una gasolinera Chevron en Austin, Texas, EEUU, 23 de octubre de 2023. REUTERS/Brian Snyder

Grecia busca consolidarse como jugador energético regional

"La decisión de Chevron de participar en otra zona marítima de nuestro país junto con Helleniq Energy constituye un avance significativo para el esfuerzo nacional por desarrollar el sector de los hidrocarburos", afirmó el ministro de Energía griego, Stavros Papastavrou.

"Nuestra patria se encuentra ahora en el centro de importantes acuerdos e inversiones energéticas. La exploración y explotación de nuestra riqueza submarina es un asunto nacional que requiere credibilidad institucional. Con planificación, coherencia y confianza nacional, Grecia refuerza constantemente su posición en el mapa energético del Mediterráneo oriental", agregó el funcionario.

La presencia de Chevron en Grecia

La compañía estadounidense viene ampliando su posicionamiento en el offshore del Mediterráneo oriental a partir de una serie de acuerdos firmados junto con la firma griega para explorar nuevas áreas marítimas frente a las costas griegas.

A mediados de febrero, ambas empresas sellaron contratos de arrendamiento con el gobierno para desarrollar tareas de exploración en cuatro bloques ubicados al sur de Creta y del Peloponeso: South Crete 1, South Crete 2, South Peloponnese y Block A2.

El consorcio quedó conformado con un 70% para Chevron, que además asumirá la operación de los proyectos, y un 30% para HELLENiQ ENERGY. La adjudicación se concretó tras una licitación internacional impulsada por el gobierno griego durante 2025.

"Este es otro hito importante para Chevron, ya que seguimos ganando impulso en la región del Mediterráneo", señaló Kevin McLachlan, vicepresidente de exploración de la compañía.

leviathan gas offshore Chevron Israel.jpg Leviathan es el proyecto de gas de Chevron en Israel.

Durante la primera etapa de los contratos, las empresas deberán completar campañas sísmicas 2D y 3D para evaluar el potencial hidrocarburífero de las áreas adjudicadas.

Chevron ya cuenta con presencia en el Mediterráneo oriental. La compañía participa en dos yacimientos gasíferos en producción frente a las costas de Israel y también forma parte del desarrollo del campo Afrodita, en Chipre. Además, en Egipto, opera bloques exploratorios offshore y participa de una sociedad vinculada a proyectos en el Mediterráneo.

La expansión regional de la petrolera también alcanzó el norte de África y Medio Oriente. En febrero, la empresa resultó adjudicataria de un bloque terrestre en Libia y firmó memorandos de entendimiento con Turquía y Siria para analizar nuevas oportunidades de exploración y desarrollo energético.