Eni apuesta al crecimiento del GNL desde Indonesia y acelera su expansión en el negocio del gas

En medio de la creciente competencia global por el mercado de gas natural licuado (GNL) , la firma italiana Eni avanzó con nuevos acuerdos de largo plazo en Indonesia para ampliar su cartera internacional de suministro, mientras continúa expandiendo proyectos estratégicos en otros mercados, entre ellos Argentina, donde participa junto a YPF en el desarrollo de Argentina LNG para darle impulso al gas de Vaca Muerta.

A través de un comunicado, la compañía informó que cerró contratos vinculados a proyectos offshore en la cuenca de Kutei , una de las principales áreas gasíferas del sudeste asiático. Los acuerdos contemplan cerca de 2 millones de toneladas anuales de GNL provenientes de los desarrollos South Hub y North Hub, donde la compañía energética controla participaciones superiores al 80%.

La producción se procesará en la terminal de Bontang, en Kalimantan Oriental, una instalación histórica para las exportaciones de gas de Indonesia que volverá a poner en funcionamiento una línea de licuefacción que permanecía fuera de operación desde hace varios años.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3G7087 Imagen de archivo del logo de la compañía energética Eni durante una feria comercial en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. 12 julio 2023. REUTERS/Chris Helgren

La decisión aparece en un contexto de fuerte competencia global por asegurarse suministro de gas a largo plazo, especialmente en Asia, donde la demanda de GNL continúa creciendo impulsada por generación eléctrica e industria.

Eni: foco en producción y exportación

En la compañía destacaron que los nuevos acuerdos forman parte de un esquema integrado que combina desarrollo upstream, utilización de infraestructura existente y acceso a mercados internacionales.

El modelo le permite a Eni acelerar producción sin depender exclusivamente de nuevas plantas, reduciendo costos y tiempos de ejecución. La reactivación de capacidad ociosa en Bontang se encuadra precisamente en esa lógica: aprovechar activos ya instalados para sumar exportaciones de manera más rápida.

“Estos volúmenes adicionales de GNL diversificarán y fortalecerán aún más la cartera integrada global de Eni, apoyando el objetivo de la compañía de alcanzar más de 20 millones de toneladas anuales de suministro contratado de GNL para 2030”, explicaron desde la firma.

Eni avanza en Argentina LNG junto a YPF y XRG

La expansión global de Eni en el negocio del GNL también incluye su apuesta por Argentina. En febrero, la compañía firmó junto a YPF y la firma emiratí XRG un Acuerdo Conjunto de Desarrollo (JDA) para avanzar con el proyecto Argentina LNG, orientado a convertir el gas de Vaca Muerta en una plataforma exportadora de escala internacional.

La iniciativa prevé desarrollar una capacidad de licuefacción de 12 millones de toneladas anuales mediante dos unidades flotantes de GNL de 6 MTPA cada una. El proyecto contempla además infraestructura de producción, tratamiento, transporte y exportación.

El acuerdo habilitó el inicio de la etapa de ingeniería preliminar y del diseño técnico y comercial del proyecto, uno de los desarrollos energéticos más ambiciosos vinculados al shale argentino.

GNL LGN proyecto barcaza barco buque gas natural licuado.jpg Argentina LNG y la misión de monetizar el gas de Vaca Muerta.

“El proyecto nos permite posicionar a Argentina LNG como una de las iniciativas líderes a nivel global”, sostuvo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, quien además planteó que el objetivo es alcanzar la decisión final de inversión durante el segundo semestre de 2026.

Desde Eni, Guido Brusco, director de operaciones de Recursos Naturales Globales, aseguró que la incorporación de XRG consolida a Argentina LNG como “una de las oportunidades más prometedoras del panorama mundial del gas”.

Por su parte, Mohamed Al Aryani, presidente de Gas Internacional de XRG, afirmó que el proyecto busca garantizar “un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales”, además de generar valor de largo plazo para las empresas involucradas y las comunidades locales.

Indonesia busca recuperar protagonismo exportador

El acuerdo también refleja la intención de Indonesia de volver a posicionarse como un actor importante en el comercio internacional de GNL. Aunque el país fue durante años uno de los mayores exportadores del mundo, en la última década perdió participación frente al crecimiento de competidores como Estados Unidos y Qatar.

Ahora, con nuevos desarrollos offshore y el aprovechamiento de infraestructura existente, Yakarta intenta recuperar parte de ese terreno.

Eni mantiene presencia en Indonesia desde 2001 y consolidó en los últimos años una cartera diversificada de exploración y producción. Actualmente, la empresa produce alrededor de 90.000 barriles equivalentes de petróleo por día en el país, principalmente desde los campos Jangkrik y Merakes, frente a la costa de Kalimantan Oriental.