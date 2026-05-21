Así fue la primera perforación con control geológico automatizado que ExxonMobil y Halliburton realizaron en Guyana

Cómo fue la primera perforación automatizada de ExxonMobil y Halliburton en Guyana.

Guyana se convirtió este año en escenario de un nuevo hito tecnológico para la industria petrolera offshore. ExxonMobil y Halliburton completaron allí la primera operación de perforación con control geológico automatizado e integración total de sistemas en circuito cerrado, una experiencia que marcó un avance en la digitalización de la construcción de pozos.

La prueba se realizó durante marzo junto a Noble, Sekal y el consorcio técnico Wells Alliance Guyana, en uno de los bloques donde ExxonMobil concentra parte de su crecimiento global.

Cómo funciona la perforación con control geológico automatizado

El desarrollo integró en una misma operación herramientas de interpretación geológica, geonavegación y dirección automática de perforación para ajustar la trayectoria del pozo en tiempo real mientras avanzaba la operación.

FPSO-One Guyana- offshore Exxonmobil petróleo.jpg El Bloque Stabroek, operado por ExxonMobil, convirtió a Guyana en una potencia petrolera.

La arquitectura digital se apoyó en la plataforma LOGIX de Halliburton, junto con el servicio de resistividad ultraprofunda EarthStar y la tecnología DrillTronics de Sekal.

A diferencia de los sistemas tradicionales, donde parte de las decisiones dependen de intervenciones manuales desde superficie, la automatización permitió que el sistema “lea” continuamente el subsuelo y modifique automáticamente la trayectoria para mantenerse dentro de la zona objetivo del reservorio.

La tecnología combina datos sísmicos, imágenes de formación, mediciones de resistividad y datos de perforación en tiempo real para actualizar de manera permanente el modelo geológico durante la perforación.

Según explicó Halliburton mediante un comunicado, el sistema detecta variaciones geológicas, como cambios de inclinación o límites del reservorio, y ejecuta correcciones automáticas sobre la trayectoria del pozo para optimizar el contacto con la roca productiva.

Qué ventajas mostró el sistema en Guyana

Durante la operación se perforaron cerca de 470 metros de sección lateral con geonavegación automatizada activa y ajustes de inclinación en tiempo real.

Los resultados difundidos por las compañías mostraron una reducción cercana al 15% en los tiempos previstos para completar la sección del yacimiento. Además, las operaciones de extracción y puesta en marcha demandaron alrededor de un 33% menos de tiempo respecto de parámetros convencionales.

Halliburton indicó que uno de los cambios más relevantes del sistema es la posibilidad de tomar decisiones más pequeñas y frecuentes durante la perforación, en lugar de realizar correcciones mayores una vez detectados los desvíos.

offshore-well-web Guyana: ExxonMobil y Halliburton probaron una perforación que ajusta sola la trayectoria del pozo. (Imagen: Halliburton)

Ese esquema permite reducir tiempos muertos, minimizar errores, mejorar la calidad del pozo y aumentar la exposición dentro del reservorio.

La automatización en el offshore

La experiencia realizada en Guyana aparece como una muestra del avance que buscan acelerar los operadores offshore mediante automatización e inteligencia en tiempo real.

En un escenario donde la eficiencia operativa y la reducción de costos ganan peso en los desarrollos costa afuera, las compañías vienen incorporando sistemas capaces de integrar análisis geológico, perforación y control automático dentro de una misma plataforma operativa.

“Esta innovadora orquestación digital transforma la eficiencia de la ejecución y lleva la construcción automatizada de pozos desde el concepto hasta resultados probados en campo”, afirmó Jim Collins, vicepresidente de Halliburton Sperry Drilling.

Por su parte, Rod Henson, vicepresidente de Wells de ExxonMobil, sostuvo que el proyecto “demuestra cómo la colaboración y la automatización avanzada pueden transformar la eficiencia y la fiabilidad de la construcción de pozos”.