Conflicto en Medio Oriente: la AIE alertó que las reservas de petróleo alcanzan "para pocas semanas"

Foto de archivo. Un trabajador se prepara para etiquetar barriles de aceite lubricante en las instalaciones de producción de lubricantes de la compañía petrolera estatal Pertamina en Cilacap, Java

Foto de archivo. Un trabajador se prepara para etiquetar barriles de aceite lubricante en las instalaciones de producción de lubricantes de la compañía petrolera estatal Pertamina en Cilacap, Java

El conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz siguen mostrando sus consecuencias sobre el mercado energético. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE, por sus siglas en inglés), Fatih Birol , advirtió este lunes que las reservas comerciales de petróleo se reducen con rapidez y que los inventarios disponibles alcanzan apenas para “unas pocas semanas”.

El funcionario participó en París de la reunión de ministros de Finanzas del G7 y allí describió un escenario cada vez más ajustado para el abastecimiento global de crudo. Según explicó, las reservas estratégicas liberadas por distintos países lograron sumar alrededor de 2,5 millones de barriles diarios al mercado, aunque remarcó que esos recursos “no son infinitos”.

“Las reservas comerciales alcanzarán para varias semanas, pero debemos ser conscientes de que están disminuyendo rápidamente”, señaló Birol.

Embed Pleased to address G7 Finance Ministers & Central Bank Governors in Paris at the invitation of Minister @RolandLescure for 's G7 Presidency



I highlighted the risks to the global economy from the current disruptions to supplies of oil, gas, fertilisers & other key commodities pic.twitter.com/eAoEzpABy4 — Fatih Birol (@fbirol) May 18, 2026

La demanda de combustibles acelera la caída de los stocks

Desde la AIE advirtieron que el inicio de la temporada agrícola y el aumento de los viajes durante el verano del hemisferio norte presionarán todavía más sobre la demanda de combustibles, de acuerdo a información de Reuters. El incremento del consumo de diésel, fertilizantes, combustible para aviones y naftas podría aumentar la caída de los stocks en las próximas semanas.

Además, Birol planteó: “Hay una brecha de percepción entre los mercados físicos y los financieros”, sostuvo durante el encuentro del G7.

La guerra en Medio Oriente cambia el equilibrio del petróleo

Antes del inicio de los ataques de Estados Unidos, Israel e Irán a fines de febrero, el mercado petrolero atravesaba una etapa de amplia oferta y altos niveles de almacenamiento comercial. Sin embargo, la guerra modificó rápidamente ese escenario.

La semana pasada, la AIE ya había alertado que la oferta mundial de crudo quedará por debajo de la demanda total durante este año debido al impacto del conflicto sobre la producción de Medio Oriente. El organismo incluso corrigió su previsión previa, que proyectaba un excedente de crudo para 2026.

De acuerdo con el último informe mensual de la agencia, las reservas mundiales observadas de petróleo retrocedieron en marzo y abril a un ritmo récord, con una caída acumulada que llegó a 246 millones de barriles.

La mayor liberación coordinada de reservas

Frente al deterioro del mercado, en marzo, los 32 países miembros de la AIE coordinaron la mayor liberación conjunta de reservas estratégicas de la historia del organismo internacional. El objetivo fue contener la volatilidad y amortiguar el impacto sobre los precios internacionales.

El acuerdo contempló la liberación de 400 millones de barriles. Hasta el 8 de mayo, según detalló la agencia, ya ingresaron al mercado unos 164 millones de barriles.

A su vez, la AIE corrigió sus previsiones para 2026 y ahora calcula que la producción mundial de petróleo se reducirá en torno a 3,9 millones de barriles diarios por el impacto de la guerra. La estimación previa del organismo contemplaba una caída considerablemente menor, de 1,5 millones de barriles por día.