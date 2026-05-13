La guerra en Medio Oriente golpea al mercado petrolero: la OPEP ajustó sus proyecciones para 2026

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El deterioro del escenario energético internacional por la guerra en Medio Oriente llevó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP ) a revisar sus proyecciones para el mercado global de crudo. Este miércoles, el bloque redujo su estimación de crecimiento de la demanda mundial para 2026 y alertó sobre el impacto que genera la crisis regional sobre la producción y el comercio hidrocarburífero.

El nuevo informe mensual del grupo exportador ajustó a la baja sus cálculos para este año y ahora proyecta un incremento de 1,17 millones de barriles diarios (bdp) , por debajo de los 1,38 millones planeados hasta ahora.

La revisión se conoció el mismo día en que la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) también corrigió sus cifras y advirtió sobre una desaceleración más marcada del consumo, de acuerdo a datos publicados por Reuters.

tag:reuters.com,2024:newsml_KCN35M10K La OPEP recortó de 1,38 a 1,17 millones de barriles diarios su previsión de demanda para 2026. REUTERS/Alexander Manzyuk

El impacto del cierre del Estrecho de Ormuz

La tensión en la zona escaló tras el cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. La interrupción parcial del tránsito marítimo redujo exportaciones de petróleo, disparó los precios internacionales de los combustibles y generó preocupación por el abastecimiento.

El efecto ya se refleja tanto en las proyecciones de demanda como en los niveles de producción. En su reporte, la OPEP sostuvo que el escenario afecta la actividad económica y el comercio energético, aunque evitó modificar su previsión de crecimiento de la economía.

Estrecho de Ormuz 5 La crisis en el estrecho de Ormuz alteró el mercado petrolero y la OPEP recalculó la demanda global

“El crecimiento económico mundial sigue mostrando resiliencia este año a pesar de las tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente”, indicó la OPEP.

Caída de la producción y dificultades para sostener el acuerdo de la OPEP+

El conflicto también complicó los planes de la OPEP+, la alianza integrada por productores del bloque y países asociados como Rusia. El grupo tenía previsto retomar aumentos graduales de producción desde abril, sin embargo, las restricciones operativas derivadas de la crisis regional terminaron por afectar el cumplimiento de ese esquema.

Según el informe, la producción conjunta de la OPEP+ cayó a 33,19 millones de barriles diarios en abril, lo que representó una baja de 1,74 millones respecto de marzo.

Por otra parte, la organización corrigió sus cálculos para el segundo trimestre del año. Ahora, espera que la demanda global promedie 104,57 millones de barriles diarios, por debajo de los 105,07 millones estimados el mes pasado.

tag:reuters.com,2024:newsml_KCN3D112F Foto de archivo: Una bandera de la OPEP se ve en el día de la reunión de la OPEP+ en Viena, Austria. 5 de octubre 2022. REUTERS/Lisa Leutner/

Aun así, la OPEP mantuvo una mirada más optimista que la IEA sobre la evolución del mercado. El grupo petrolero considera que la demanda podría recuperar dinamismo más adelante y elevó su previsión de crecimiento para 2027 hasta 1,54 millones de barriles diarios, unos 200.000 barriles más que en su cálculo anterior.

Cabe destacar que, por última vez, el informe incorporó los datos de Emiratos Árabes Unidos dentro del bloque, luego de la salida formal del país de la organización el 1 de mayo.