Sin cambios en la oferta de petróleo: la OPEP+ mantiene su estrategia mientras crece la incertidumbre

IMAGEN DE ARCHIVO. Flujo de perforación en un contenedor en un pozo petrolero operado por la petrolera estatal PDVSA, en el cinturón del Orinoco, cerca de Cabrutica en el estado de Anzoategui. 16 de

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados , conocida como OPEP+ (OPEC, por sus siglas en inglés) decidió no introducir cambios en su política de oferta de crudo al menos hasta abril, aun en medio de la crisis política en Venezuela y de la intervención directa de Estados Unidos en ese país.

La medida se dio a conocer a través de un comunicado oficial del bloque difundido tras una reunión virtual realizada el 4 de enero.

La OPEP+ ratificó la pausa en los aumentos de producción de petróleo

Según informó la OPEP y sus aliados, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán acordaron mantener congelados los incrementos de producción previstos para febrero y marzo de 2026.

El grupo ratificó así la decisión adoptada el 2 de noviembre pasado de suspender de manera temporal la restitución gradual de barriles al mercado, una medida que responde principalmente a factores estacionales y a la necesidad de evitar desequilibrios en la oferta durante el primer trimestre del año.

En el comunicado oficial, los países señalaron que los 1,65 millones de barriles diarios recortados de manera voluntaria “podrían ser devueltos parcial o totalmente, de forma gradual, en función de la evolución de las condiciones”, dejando abierta la puerta a eventuales cambios a partir de abril.

opec Tabla de producción de la OPEP+ (Fuente: OPEP)

En su reporte, la OPEP+ subrayó que continuará monitoreando de forma estrecha la dinámica del mercado petrolero y reiteró la importancia de "mantener un enfoque cauteloso". En esa línea, el bloque reafirmó que conserva plena flexibilidad para extender la pausa o incluso revertir incrementos futuros si el contexto así lo demanda.

Además, los ocho países volvieron a comprometerse a cumplir estrictamente con los niveles de producción acordados en el marco de la Declaración de Cooperación y a compensar cualquier volumen producido en exceso desde enero de 2024. Ese seguimiento quedará a cargo del Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo (JMMC).

En tanto, como parte de este esquema de control, la OPEP+ realizará reuniones mensuales para evaluar el grado de cumplimiento, las compensaciones pendientes y las condiciones generales del mercado. El próximo encuentro está previsto para el 1 de febrero.

VENEZUELA-OIL-CHINA.jpeg FOTO DE ARCHIVO: Un petrolero en la terminal de carga de la refinería de Jose en Venezuela. REUTERS/Jorge Silva/

Venezuela: cargamentos de crudo salen del país

El mercado sigue de cerca la situación en Venezuela, donde en los últimos días se registraron movimientos que desafían el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

De acuerdo con información publicada por la agencia Reuters, cerca de una docena de buques tanque cargados con petróleo y combustibles venezolanos abandonaron aguas del país desde comienzos de año, pese al bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a mediados de diciembre.

Las salidas se produjeron después de la captura del presidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses y de la confirmación por parte del presidente Donald Trump de que el embargo petrolero continúa vigente. No obstante, el propio mandatario señaló que los principales compradores de crudo venezolano, entre ellos China, seguirían recibiendo suministros.

Según documentos revisados por el citado medio y datos del servicio de monitoreo TankerTrackers.com, los buques transportan alrededor de 12 millones de barriles de crudo pesado y fuel oil, en operaciones negociadas con la estatal PDVSA. Las imágenes satelitales confirmaron que los cargamentos permanecieron semanas detenidos en aguas venezolanas antes de partir, debido a las restricciones impuestas por Washington.

En diciembre, la mayoría de esos cargamentos tenían como destino mercados asiáticos.