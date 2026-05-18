Vaca Muerta generaría 40.000 puestos de trabajo: qué se necesita para entrar en la industria

Petróleo, LNG y obras récord: la demanda laboral que se espera en Vaca Muerta

El crecimiento de Vaca Muerta ya no sólo se mide en producción, exportaciones o inversiones multimillonarias. La expansión simultánea de obras de infraestructura, proyectos de exportación y nuevas plantas energéticas abrió otro frente de análisis en la industria vinculado a la disponibilidad de mano de obra calificada para sostener el desarrollo del shale argentino.

Con una producción de petróleo encaminada a marcar un nuevo récord histórico en 2026 y con proyectos estratégicos que avanzan en paralelo en Neuquén y Río Negro, el desafío comienza a trasladarse desde el subsuelo hacia la formación técnica y profesional. En ese contexto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , advirtió que la industria necesitará al menos 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante los próximos años, aunque reconoció que esa cifra podría incluso no alcanzar frente a la magnitud de las obras previstas.

La ola de proyectos que multiplica la demanda laboral

La expansión de Vaca Muerta atraviesa una etapa inédita de inversiones simultáneas. A la perforación y producción no convencional se suman grandes desarrollos de infraestructura vinculados a exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Entre ellos aparece el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto de 437 kilómetros que conectará la cuenca neuquina con una terminal portuaria sobre la costa atlántica de Río Negro. El desarrollo es impulsado por un consorcio integrado por YPF, Vista, PAE, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, y apunta a habilitar exportaciones mediante buques de gran porte tipo VLCC.

En paralelo, avanza el proyecto Argentina LNG, que busca transformar a Río Negro en una plataforma exportadora de GNL, integrando producción con infraestructura industrial y portuaria sobre el Atlántico.

A esto, se suma el desarrollo encabezado por el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que prevé instalar la primera terminal flotante de licuefacción de gas del país en el Golfo San Matías. El proyecto contempla además un gasoducto dedicado para transportar gas desde Neuquén hacia la costa rionegrina y proyecta exportaciones por más de USD 20.000 millones entre 2027 y 2035.

Para Marín, el conjunto de estas iniciativas incrementará la demanda de trabajadores en distintas áreas. "Siempre decimos que esta obra de estos cuatro años va a demandar 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y creo que me quedo corto", sostuvo el ejecutivo durante una charla realizada semanas atrás en Buenos Aires.

El cuello de botella: formar trabajadores capacitados

Frente a ese escenario, la discusión comenzó a dirigirse a la necesidad de desarrollar recursos humanos especializados capaces de operar en una industria cada vez más tecnificada. "En la parte del petróleo, necesitamos gente muy capacitada, así nace el Instituto Vaca Muerta (IVM)", señaló Marín.

Según explicó, YPF busca acelerar los procesos de capacitación y certificación laboral para cubrir la demanda futura de la industria. "Si yo no capacito, no tengo productividad. Vos tenés que darle la capacidad a la gente, para saber el riesgo que está tomando", afirmó.

El directivo indicó que durante este año la compañía prevé certificar 2.500 trabajadores y que el objetivo para 2027 es alcanzar un ritmo de 3.000 certificaciones anuales. La meta final es llegar a 15.000 trabajadores capacitados.

"Si una persona sabe lo que está haciendo, los riesgos, es extremadamente productivo, genera productividad, entonces genera riqueza", agregó.

Asimismo, Marín destacó que la estrategia educativa incluye desde formación técnica hasta especialización profesional internacional. "Vamos a enviar profesionales jóvenes a 15 másteres a los Estados Unidos por año", detalló.

Formación con salida laboral en el shale: el IVM abre su convocatoria 2026 Marín advirtió que Vaca Muerta podría demandar más de 40.000 empleos

El IVM es impulsado por YPF como un centro especializado para entrenamiento operativo y técnico. “Es el instituto de formación más moderno del mundo. En Houston y en Canadá, no hay un centro como el que tenemos”, aseguró el ejecutivo.

El CEO de la petrolera explicó que el centro incorpora simuladores y sistemas en tiempo real similares a los utilizados en las operaciones de campo. Además, señaló que la demanda de interesados superó ampliamente las expectativas iniciales. "En tres días, en el primer turno eran 350 postulados porque estábamos empezando. Pero después se anotaron 17.000 en tres días. Es un éxito", sostuvo.

Producción récord

La necesidad de ampliar la oferta laboral aparece en un momento de fuerte expansión productiva del sector hidrocarburífero.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina podría alcanzar en 2026 la mayor producción petrolera de su historia, impulsada principalmente por el crecimiento del shale oil en Vaca Muerta.

El reporte proyecta que la producción diaria podría superar los 900.000 barriles por día durante este año, lo que implicaría un crecimiento del 16% respecto de 2025 y niveles incluso superiores al récord histórico de 1998.

energia_1_8 Producción de petróleo. (Fuente: Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario)

Actualmente, casi el 70% de la producción petrolera argentina proviene de recursos no convencionales, una participación que continúa creciendo año tras año.