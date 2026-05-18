Balances 2026: cuánto ganaron e invirtieron YPF, Vista y Pampa en Vaca Muerta

La cesión de áreas entre YPF y Pluspetrol tiene el visto bueno de Neuquén.

El sector upstream argentino consolidó durante el primer trimestre de 2026 su mejor ciclo operativo, con récords de producción, mejora de márgenes operativos y fuertes niveles de inversión por parte de las principales compañías del país. Así lo indica un análisis comparativo realizado por RICSA ALyC, que estudió los resultados de YPF , Vista Energy y Pampa Energía .

El informe destaca que las tres compañías lograron crecer simultáneamente en EBITDA por primera vez, en un contexto marcado por la expansión del shale oil y shale gas en Vaca Muerta . En conjunto, las empresas registraron inversiones por US$1.370 millones durante el trimestre, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido del sector energético argentino.

Vista, la más rentable

Según el trabajo de RICSA ALyC, Vista Energy se posicionó como la empresa más rentable del trimestre, con un margen EBITDA del 52,1% y el costo de extracción más bajo del sector, de apenas US$4,3 por barril equivalente de petróleo. Además, alcanzó un récord histórico de producción de 134,7 Kboe/d, lo que representó un crecimiento interanual del 66,5%.

Por su parte, YPF volvió a liderar por escala operativa. La petrolera registró ingresos upstream por US$2.021 millones y un EBITDA de US$1.148 millones, con un margen del 56,8%, el más alto entre las compañías analizadas. El informe también subraya la fuerte expansión del shale dentro de la producción total de la empresa, que ya representa el 74% del total.

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En el caso de Pampa Energía, el estudio señala una consolidación de su perfil upstream gracias al crecimiento de su segmento de petróleo y gas. La compañía obtuvo ingresos por US$247 millones, con una suba interanual del 69%, impulsada principalmente por el desarrollo de Rincón de Aranda, considerado uno de los proyectos shale de mayor crecimiento del último año.

La eficiencia de YPF

El relevamiento también destaca la mejora generalizada en eficiencia operativa. YPF logró reducir un 42% su costo de extracción respecto de 2025, mientras que Vista y Pampa registraron bajas del 9% y 11%, respectivamente. Para los analistas, esto refleja una mayor madurez operativa de Vaca Muerta y un escenario favorable para el desarrollo energético argentino.

Otro de los puntos centrales del informe es el crecimiento sostenido de la producción shale. Vista opera actualmente con una matriz prácticamente 100% shale, mientras que YPF alcanzó un récord de producción de crudo shale de 205 Kbbl/d. En tanto, Pampa Energía multiplicó su producción en Rincón de Aranda, pasando de 0,9 a 18,2 Kboe/d en apenas un año.

El análisis técnico incluido en el trabajo de RICSA ALyC también proyecta perspectivas positivas para las tres compañías en los mercados internacionales. Los ADR de Vista, YPF y Pampa Energía mantienen tendencias alcistas de mediano plazo, con objetivos de crecimiento hacia 2027 pese a posibles correcciones técnicas de corto plazo.

Finalmente, el informe concluye que Vaca Muerta continúa consolidándose como el principal motor de generación de valor del sector energético argentino. La combinación de mayores niveles de producción, eficiencia operativa y crecimiento de inversiones posiciona al upstream local en un escenario de expansión sin precedentes para los próximos años.