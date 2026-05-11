Tras la compra de activos de Equinor, Vista alcanza una producción de 160.000 barriles

Tras concretar la adquisición de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, en Vaca Muerta, Vista Energy incorporará 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d), llevando su producción total a más de 160.000 boe/d. Este logro consolida a la compañía como la principal productora independiente de petróleo de la Argentina.

"La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta. En apenas ocho años pasamos de ser un startup petrolero a convertirnos en el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y en el mayor exportador de crudo del país. Esta nueva fase, además, profundiza nuestro posicionamiento como una plataforma de crecimiento de largo plazo, y acompaña el protagonismo que está teniendo la Argentina en el mapa energético global”, afirmó Miguel Galuccio , presidente y CEO de Vista Energy.

La compañía anunció que invertirá este año USD 1.800 millones, un 12.5% más que lo anunciado en noviembre del año pasado. Vista proyecta, además, un EBITDA ajustado de USD 3.000 millones en 2026, un 58% superior a los USD 1.900 millones estimados para 2026 y presentados a fines del año pasado.

Proyecciones 2028

Vista proyecta invertir USD 5.600 millones entre 2026 y 2028 —un 17% más que lo proyectado en noviembre del 2025— con el objetivo de alcanzar una producción de 208.000 barriles diarios de petróleo equivalente en 2028, lo que representa un incremento del 16% respecto de la meta previamente informada A la fecha, la compañía ya lleva invertidos más de USD 6.500 millones en la Argentina.

La actualización también prevé una mejora significativa en la generación de caja. Vista estima alcanzar un free cash acumulado entre 2026 y 2028 de USD 2.800 millones, un 87% más que los USD 1.500 millones informados en la presentación a inversores de noviembre de 2025.

Vista Energy Vaca Muerta shale oil Petróleo (3)

La compañía también anunció que planea utilizar parte del flujo de caja para reducir la deuda financiera y robustecer su balance, acelerando su objetivo de reducir el índice de apalancamiento neto a 1.0x para fines de 2026, es decir dos años antes que su objetivo anterior.

Cuánto producirá Vita al final de la década

Vista también actualizó su visión de largo plazo y proyecta alcanzar una producción de 250.000 barriles equivalentes diarios hacia 2030, un 25% superior a los 200.000 barriles diarios contempladas en las proyecciones anunciadas en noviembre de 2025. La nueva proyección refuerza la ambición de la compañía de seguir escalando su operación en Vaca Muerta.

La empresa estima además generar un free cash flow recurrente de USD 2.000 millones por año hacia 2030, un 33% superior a los USD 1.500 millones proyectados anteriormente. La mejora esperada refleja mayores niveles de producción y la consolidación de eficiencias operativas en sus desarrollos de Vaca Muerta.