Puerto Ibicuy se alza como clave logística para Vaca Muerta: una nueva era en el transporte energético

El uso de rutas marítimas reducirá los costos de transporte de insumos críticos para el fracking neuquino.

La competencia por abastecer a Vaca Muerta activa movimientos profundos en el sistema portuario nacional. En este escenario, Puerto Ibicuy , ubicado en la provincia de Entre Ríos, busca una posición protagónica como plataforma estratégica para el suministro de insumos críticos. La terminal apunta específicamente al manejo de arenas de fractura y baritina , elementos esenciales para la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina.

Esta ambiciosa transformación cuenta con el respaldo del gobierno provincial y el impulso operativo de PTP Group . La compañía, que posee la concesión pública de la terminal, proyecta un crecimiento exponencial vinculado al abastecimiento del sector energético.

Según Guillermo Misiano, presidente del holding, el objetivo consiste en consolidar a la terminal entrerriana como “el puerto líder en la logística de Vaca Muerta, en la logística de áridos y de los insumos que necesite Vaca Muerta”.

Cifras que transforman la estrategia portuaria

El auge de la producción de petróleo y gas no convencional obliga a rediseñar los mapas de transporte de carga. La demanda de arenas de fractura constituye hoy el núcleo del negocio logístico. Los datos técnicos de la industria revelan la magnitud del desafío: cada pozo no convencional requiere entre 11.000 y 15.000 toneladas de este material para completar la hidrofractura.

Las proyecciones de PTP Group indican un horizonte de crecimiento masivo a corto plazo. Según declaraciones de Misiano a medios entrerrianos, en menos de tres años, la industria del fracking demandará un volumen cercano a las 15 millones de toneladas anuales de arena. Este flujo de carga despierta un interés creciente en operadores y terminales que buscan capturar una porción de un mercado en plena expansión.

image Puerto Ibicuy proyecta el despacho marítimo de millones de toneladas de arena de fractura hacia la Patagonia

Del asfalto al agua: Optimización de costos

Actualmente, la logística de suministro presenta ineficiencias que encarecen la operación en Neuquén. Gran parte de la arena viaja más de 1.200 kilómetros en camión desde Entre Ríos, lo cual genera altos costos y un impacto negativo en la infraestructura vial. Ante esto, PTP Group propone el desarrollo de rutas fluviales y marítimas para ganar competitividad.

“El plan es cargar barcos en Ibicuy y descargarlos en Bahía Blanca o San Antonio Oeste. Lo más conveniente es San Antonio Oeste porque termina siendo más cerca”, detalló Misiano en declaraciones recogidas por el medio Dos Florines.

Esta estrategia busca desplazar el transporte terrestre por el cabotaje marítimo, una opción que gana relevancia frente al debate sobre la reforma de la Ley de Cabotaje. El sector privado considera que una mayor flexibilidad normativa potenciará el uso de buques para el transporte de insumos energéticos.

Baritina y el horizonte 2027

El plan de Puerto Ibicuy no se limita exclusivamente a los áridos. La terminal también compite por el manejo de la baritina, un mineral indispensable para los fluidos de perforación. Aunque este insumo mueve volúmenes menores en comparación con la arena, su consumo crecerá en sintonía con la expansión de los proyectos en la Patagonia. La meta consiste en establecer una terminal multipropósito plenamente integrada al flujo energético nacional.

El verdadero salto operativo ocurrirá entre 2027 y 2028. Para esa fecha, entrarán en funciones nuevas obras de infraestructura para el transporte de hidrocarburos, lo que traccionará toda la cadena de suministros. Misiano anticipó que en ese bienio se observará el impacto real del proyecto Vaca Muerta para la provincia de Entre Ríos. La redefinición del mapa portuario argentino ya no solo afecta a Neuquén y Río Negro, sino que integra a terminales y corredores logísticos de todo el país.