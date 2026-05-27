Vaca Muerta: las búsquedas laborales activas de la semana para trabajar en la cuenca neuquina

Operadoras y empresas de servicios activaron nuevas búsquedas laborales para cubrir puestos en Vaca Muerta.

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta impulsa la demanda de perfiles técnicos, ingenieros y especialistas vinculados a la industria del petróleo y el gas. Frente al incremento de la producción en la cuenca neuquina, distintas operadoras y compañías de servicios dieron a conocer nuevas oportunidades laborales para profesionales con experiencia en Oil & Gas.

Las búsquedas activas de esta semana incluyen posiciones en completación, perforación, reservorios y automatización industrial, con foco en operaciones no convencionales dentro de los desarrollos shale de Neuquén. Varias de las vacantes están orientadas a perfiles senior con experiencia en liderazgo técnico y operaciones de campo en yacimientos.

Empleo en Vaca Muerta: buscan perfiles jerárquicos para operaciones de completación y workover

Una importante compañía operadora busca incorporar un Gerente de Completación y Workover para liderar la estrategia, planificación y ejecución de operaciones de terminación, intervención y reacondicionamiento de pozos en Vaca Muerta.

Petroleros trabajador operario fracking etapas de fractura 1 Las vacantes apuntan a perfiles técnicos y profesionales con experiencia en operaciones no convencionales.

La posición tendrá entre sus principales responsabilidades la supervisión de operaciones de completación y workover, con foco en seguridad, eficiencia operativa y optimización de costos.

La empresa apunta a profesionales de Ingeniería en Petróleo, Mecánica, Industrial o carreras afines, con más de 10 años de experiencia en posiciones similares dentro de la industria hidrocarburífera. También se valoran conocimientos técnicos en fractura hidráulica, intervención de pozos, pulling y gestión de contratos operativos.

Según detallaron desde la búsqueda, la compañía ofrece “participación en proyectos de gran escala y alto impacto en Vaca Muerta”.

Trabajar en Vaca Muerta: oportunidades para ingenieros en automatización y control

Otra de las búsquedas activas está orientada a incorporar un Ingeniero/a Senior de Automatización y Control para desempeñarse en el yacimiento Mata Mora, dentro de la formación no convencional neuquina.

El rol tendrá como objetivo diseñar, implementar y brindar soporte a sistemas de automatización y control industrial en operaciones de campo, trabajando de manera articulada con áreas de Operaciones, Mantenimiento, Ingeniería y contratistas.

Entre las principales tareas aparecen el diseño y mantenimiento de sistemas PLC, SCADA y HMI, diagnóstico y resolución de fallas, actividades de comisionado y puesta en marcha, además de la supervisión de instrumentación y análisis de procesos.

Empleo Río Negro VMOS trabajo mujeres Ingenieros, especialistas en perforación y expertos en reservorios figuran entre los perfiles demandados. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

La posición requiere formación en Ingeniería en Automatización, Electrónica o Electromecánica y más de cuatro años de experiencia en automatización y control industrial en Oil & Gas, preferentemente en yacimientos no convencionales.

Búsquedas laborales en Neuquén: vacantes para perforación y operaciones no convencionales

La operadora Phoenix Global Resources mantiene abierta una búsqueda laboral para incorporar un Company Man de Perforación No Convencional con modalidad de diagrama rotativo en la cuenca neuquina.

La persona seleccionada tendrá la misión de ejecutar y supervisar las operaciones de perforación en yacimiento, garantizando el cumplimiento de objetivos operativos, presupuestarios y estándares de seguridad.

Entre las responsabilidades principales se encuentran la coordinación de recursos en locación, supervisión de contratistas, control de pozo, seguimiento operativo en OpenWells y planificación diaria de tareas.

Phoenix Global Resources se convierte en el principal productor de petróleo de Río Negro 1 Se conocieron nuevas oportunidades de empleo en la industria del petróleo y el gas.

La compañía solicita experiencia mínima de cinco años en operaciones de perforación en yacimientos no convencionales, manejo de OpenWells y conocimientos de inglés.

Vacantes en Oil & Gas: buscan especialistas en reservorios shale para proyectos en Vaca Muerta

Además, Phoenix abrió una vacante para Ingeniero/a Senior de Reservorios especializado en operaciones no convencionales.

La posición tendrá un rol técnico clave en proyectos de escala en Vaca Muerta, participando en tareas vinculadas a caracterización de reservorios shale, análisis dinámico de producción, optimización de fracturas hidráulicas y planificación de desarrollo masivo de activos.

La búsqueda está orientada a profesionales con más de 10 años de experiencia en la industria Oil & Gas y trayectoria comprobable en activos no convencionales de la cuenca neuquina.

Segundo RIG Phoenix 2 Phoenix Global Resources dio a conocer dos nuevas búsquedas laborales en Vaca Muerta.

Entre los conocimientos requeridos figuran herramientas como Whitson+, Kappa, Harmony Enterprise y plataformas de Business Intelligence como Spotfire y Power BI.

Cómo postularse a las búsquedas laborales en Vaca Muerta

Las búsquedas fueron publicadas por la consultora MV Recursos Humanos en LinkedIn. Quienes quieran aplicar a las vacantes activas deberán enviar su CV a [email protected], indicando en el asunto del correo la referencia correspondiente a cada búsqueda laboral.