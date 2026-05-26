La lengua mendocina de Vaca Muerta gana interés: Quintana Energy recibió a un equipo de un banco de capitales nacionales

La expansión de la lengua mendocina de Vaca Muerta empieza a captar la atención de actores financieros y del sector energético. Este martes, Quintana Energy difundió en LinkedIn una recorrida realizada junto a ejecutivos de Banco Galicia , quienes visitaron activos estratégicos de la compañía en Mendoza Sur y Estación Fernández Oro para conocer de cerca los avances exploratorios y productivos.

La publicación de la empresa destacó que la visita incluyó sobrevuelos sobre los yacimientos y una recorrida en Sierra de Reyes , uno de los puntos donde la roca madre aflora en superficie. “Es uno de los pocos lugares del mundo donde esto sucede”, destacó la compañía.

“Vaca Muerta Mendoza es nuestro próximo capítulo, y el equipo del Banco Galicia lo pudo ver de primera mano. La mejor manera de conocer a Quintana Energy es recorriendo los activos y viendo nuestros resultados”, señaló la empresa.

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El interés por Vaca Muerta

La recorrida se produjo en un contexto donde Quintana Energy busca acelerar sus planes exploratorios en el norte de la roca madre. La compañía viene trabajando sobre el bloque Cañadón Amarillo, ubicado en Mendoza, una zona que en los últimos años comenzó a despertar interés entre operadores y compañías de servicios.

Durante la cuarta edición de Vaca Muerta Insights, el CEO de la firma, Carlos Gilardone, sostuvo que durante mucho tiempo se creyó que la formación terminaba en Neuquén, aunque esa percepción cambió con el avance de nuevas perforaciones y estudios geológicos en territorio mendocino.

“Sabemos Vaca Muerta existe, YPF ya perforó dos pozos Paso Bardas Norte y el otro en CN VII, con muy buenos resultados, y están al lado de Cañadón Amarillo, que tiene más de cien mil acres en Vaca Muerta”, afirmó Gilardone durante el evento especializado.

La compañía también avanzó recientemente con estudios sísmicos sobre más de 200 kilómetros cuadrados, una tarea que la empresa consideró clave para acelerar el conocimiento del potencial hidrocarburífero de la zona. Según detalló Gilardone, los trabajos incluyeron relevamientos de afloramientos en Sierra de Reyes y el acompañamiento técnico del Gobierno de Mendoza.

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Exploración, financiamiento y proyección internacional

El interés mostrado por Banco Galicia se produjo pocos días después de otra serie de reuniones internacionales impulsadas por Quintana Energy en Estados Unidos. La compañía informó que fue recibida en la embajada argentina en Washington por el embajador Alec Oxenford para presentar proyectos vinculados al desarrollo energético argentino.

Según indicó la empresa, durante esa agenda también mantuvo encuentros con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, la U.S. International Development Finance Corporation y el Banco Mundial junto al IFC para exponer oportunidades de inversión relacionadas con su portafolio de negocios.

“Una agenda intensa que refleja el creciente interés internacional por Vaca Muerta y el potencial de la infraestructura energética argentina”, expresó la compañía en otro de los posteos publicados en LinkedIn sobre sus actividades institucionales y financieras.

En paralelo, Quintana Energy busca acelerar el cronograma de perforación comprometido en Mendoza. Gilardone explicó que originalmente el plan contemplaba perforar dos pozos hacia 2027, aunque actualmente trabajan para adelantar ese objetivo con apoyo financiero y coordinación operativa junto a YPF.