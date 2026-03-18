Quintana Energy busca adelantar su perforación en la lengua mendocina de Vaca Muerta

Quintana Energ y pisa el acelerador en sus proyectos . La compañía no detiene su marcha y busca extender los horizontes productivos de Vaca Muerta . Para ello, encaró una campaña de exploración en Cañadón Amarrillo, uno de los bloques que está al norte de la roca madre y que despierta grandes expectativas en Mendoza.

En el marco de la cuarta edición de Vaca Muerta Insights, el CEO de Quintana Energy, Carlos Gilardone , recordó su experiencia en los trabajos que se realizaron en la zona y destacó que, en primera instancia, los actores de la industria coincidían que Vaca Muerta terminaba en Neuquén, pero ese panorama cambió. “ La realidad es que hay hoy existen pozos en Altiplanicie de Payún que producen de Vaca Muerta: pozos verticales convencionales, naturalmente fracturados ”, subrayó.

“Sabemos Vaca Muerta existe, YPF ya perforó dos pozos Paso Bardas Norte y el otro en CN VII, con muy buenos resultados, y están al lado de Cañadón Amarillo, que tiene más de cien mil acres en Vaca Muerta”, agregó.

Exploración sísmica en tiempo récord

La compañía recientemente terminó los estudios sísmicos de más de 200 kilómetros cuadrados. Lo que significó todo un récord para la actividad hidrocarburífera. Por lo que el CEO de Quintana Energy destacó el acompañamiento del Gobierno de Mendoza bridando apoyo con el equipo de arqueólogos y de antropólogos.

“Contratamos al mismo equipo que hizo las trasectas en la zona neuquina, para que hagan las transectas en la zona de Mendoza. Estamos relevando los afloramientos en Sierra de Reyes, que terminan ahora fin de marzo”, detalló.

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Gilardone adelantó que se encuentra trabajando junto a YPF para llevar un equipo a la zona para adelantar su plan de perforación en la lengua mendocina de Vaca Muerta para antes de fin de año.

“Nosotros teníamos, para el 2027, como compromiso con la provincia perforar 2 pozos de 1.500 metros, y estamos viendo si podemos adelantar ese compromiso, si el financiamiento también nos acompaña, y nos ponemos de acuerdo con la gente de YPF para compartir el equipo, compartir los gastos de movilización, tanto del equipo de perforación como el set de fractura”, afirmó.

Vaca Muerta permite subir de nivel

“Para nosotros es pasar a jugar la Champions, pero la fortaleza que nosotros tenemos en nuestro proyecto de Vaca Muerta es que toda esa zona fue una zona muy productiva, por lo tanto nosotros tenemos todas las instalaciones, nosotros podemos hacer lo que sería un drill to feel. Es decir, tenemos instalaciones para más de 600 mil barriles día”, ponderó.

Asimismo, el CEO de Quintana Energy enumeró las cualidades de la compañía para darle viabilidad a Cañadón Amarrillo. “Tenemos los 45 mil HP de compresión, tenemos el almacenamiento de gas, por lo tanto, tenemos muchas sinergias propias para poder hacer un desarrollo y darle fast track a ese a ese proyecto”, consideró.