Geopetrol se queda con las áreas Medianera y Rinconada–Puesto Morales en Río Negro

El Gobierno de Río Negro las adjudicó a la empresa Geopetrol las áreas Medianera y Rinconada–Puesto Morales tras la publicación del Decreto N° 548/26 en el Boletín Oficial. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y otorga a la empresa las concesiones de explotación por un plazo de 10 años, contados desde la entrada en vigencia del contrato. La decisión permite dar continuidad a la operación de yacimientos maduros, sostener la actividad económica vinculada al sector y preservar las fuentes laborales.

Esos activos estaban en manos de la empresa Madalena Energy, que fue declarada en quiebra por la Justicia. Ante los incumplimientos reiterados de la compañía, el deterioro de las instalaciones y la parálisis de la producción, la Provincia decidió retirarle la concesión, y avanzar con una nueva licitación.

La adjudicación se concretó en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional N° 02/25, convocado por la Provincia para reactivar áreas hidrocarburíferas convencionales. El proceso recibió ofertas de Geopetrol Drilling S.A., Petrolsur Energía S.A. y la UTE Titanium Energy S.A. – Emepa S.A., y luego avanzó con la evaluación técnica y económica de las propuestas.

Continuidad productiva y empleo

La Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, destacó que la adjudicación “es una decisión estratégica para evitar la paralización de áreas con historia productiva, sostener la operación y cuidar el empleo vinculado a la actividad hidrocarburífera”.

“Son yacimientos maduros, con condiciones técnicas y económicas complejas. Por eso la Provincia diseñó un proceso que permita atraer operadores con capacidad real de inversión, continuidad operativa y compromiso con el desarrollo regional”, afirmó Moya.

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Medianera y Rinconada–Puesto Morales son áreas convencionales con una larga trayectoria de explotación, iniciada en la década del 60. Su madurez productiva y el alto porcentaje de agua en los pozos reducen la competitividad de la explotación, por lo que la licitación contempló condiciones excepcionales, entre ellas una reducción de la alícuota de regalías al 6%.

El objetivo es garantizar inversiones necesarias para sostener la operación, preservar fuentes de trabajo, impulsar la participación de empresas locales y regionales de obras y servicios, avanzar en la remediación ambiental y adecuar instalaciones.

Inversiones para recuperar producción

Para el área Medianera, Geopetrol propuso un Plan de Continuidad Operativa de USD 605.000 durante los primeros dos años y un Plan de Desarrollo e Inversiones de USD 1.625.100 para los ocho años restantes de la concesión.

En Rinconada–Puesto Morales, el Plan de Continuidad Operativa asciende a USD 1.400.000 para los primeros dos años, mientras que el Plan de Desarrollo e Inversiones prevé USD 2.540.000 para el período restante.

“Esta adjudicación marca un paso concreto dentro del rumbo energético de Río Negro. No se trata sólo de mantener pozos activos: se trata de cuidar trabajo, recuperar producción, ordenar áreas vencidas y generar condiciones para que la actividad convencional siga aportando al desarrollo provincial”, sostuvo Moya.

La funcionaria remarcó además que el nuevo concesionario tiene previsto iniciar operaciones el próximo 1 de junio, asegurando la continuidad laboral y respetando la antigüedad del personal afectado a cada área.

Un proceso para áreas vencidas

Esta licitación pública es la primera que se realiza sobre concesiones de explotación que no fueron prorrogadas durante 2024 y 2025, y cuyos plazos se encontraban vencidos. La Provincia avanzó con este procedimiento ante la caducidad o imposibilidad de prorrogar las concesiones existentes y la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones, evitar la paralización productiva y seleccionar nuevos operadores con solvencia técnica y operativa.

El Decreto N° 548/26 también declaró desierta la licitación correspondiente al área Las Bases, debido a que no se presentaron oferentes. Por este motivo, su administración quedará en poder de la Provincia de Río Negro.