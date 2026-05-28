Capacitación gratuita en Río Negro: Cursos en energía y minería para estudiantes y docentes

Todo parece indicar que la provincia de Río Negro atraviesa un proceso de transformación estructural que exige una alineación precisa entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral. En este contexto, el Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo busca consolidar saberes estratégicos en áreas críticas como la energía , la minería y el desarrollo sostenible .

Desde el gobierno confirmaron que los interesados tienen tiempo hasta el 29 de mayo para realizar la inscripción en sus respectivos establecimientos educativos.

"Creemos que es una oportunidad para ir generando referentes locales, para que haya articulaciones y conexión con el mundo productivo. La idea es que conozcan la realidad y la matriz productiva provincial y local para generar nuevas redes", aseguró Diego Sáez, referente del programa.

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Detalles de la capacitación

El programa también prioriza a los jóvenes que transitan el tramo final de su escolaridad secundaria. La convocatoria abarca a estudiantes de 4° año del Ciclo Superior de CET (estatales y privados) y de 5° año de ESRN estatal con orientación en Ciencias Naturales.

Para este segmento, la oferta educativa se divide en dos trayectos técnicos fundamentales, ambos bajo modalidad virtual con tutorías docentes:

“Introducción a la industria petrolera”: Iniciará en el mes de agosto.

Iniciará en el mes de agosto. “Introducción a la industria minera en Río Negro”: Enfocado en la realidad extractiva local.

Estas capacitaciones permiten que los estudiantes del último año amplíen sus horizontes de formación y accedan a redes de conocimiento vinculadas directamente con el mundo del trabajo.

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Hasta el 29 de mayo, estudiantes y docentes pueden inscribirse en sus establecimientos educativos a las propuestas del Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo.



RIO NEGRO TIENE RUMBO pic.twitter.com/RXqfCZqvDG — Gobierno de Río Negro (@rionegrogob) May 27, 2026

Especialización para el cuerpo docente

Por otro lado, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos diseñó una propuesta específica para los educadores: la Diplomatura en Formación y Educación para el Desarrollo Energético-Productivo. Esta oferta académica está destinada a docentes de toda la provincia y se estructura bajo una modalidad virtual, con cursado asincrónico y encuentros sincrónicos de apoyo.

La capacitación cuenta con una carga horaria de 120 horas y se organiza en cuatro cursos fundamentales más una evaluación final integradora. El inicio de las actividades está previsto para el 15 de junio.

Según los lineamientos del programa, esta formación busca que los docentes actúen como multiplicadores de conocimientos innovadores y contextualizados en sus comunidades, potenciando la articulación entre las escuelas y el sector productivo.

image Estudiantes de escuelas técnicas y ESRN se capacitan en industrias clave como el petróleo y la minería. Gobierno de Río Negro

La visión oficial sobre el desarrollo regional

Asimismo, Sáez destacó la amplitud de la convocatoria y la relevancia de las temáticas abordadas. Según el funcionario, los ejes de energía, minería y desarrollo sostenible atraviesan integralmente la propuesta para los educadores.

En declaraciones oficiales, precisó el alcance institucional del proyecto: "Se pueden inscribir docentes de 124 instituciones de formación profesional, de escuelas secundarias, de institutos técnicos superiores, y estudiantes del último año".