VMOS: las anclas y cadenas para la terminal offshore van camino a Punta Colorada

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) continúa avanzando en su esquema logístico con nuevas maniobras en Puerto Quequén vinculadas a la futura terminal offshore de Punta Colorada, una obra clave para ampliar la capacidad exportadora de petróleo desde Vaca Muerta.

Luego de la jornada del martes, en la que se realizó la carga de cadenas de gran porte, este miércoles avanzó el embarque de las anclas que serán trasladadas hacia Punta Colorada, en Río Negro, como parte del tramo 2 de la obra impulsada por el consorcio VMOS y con participación central de YPF.

La operatoria está a cargo del buque Skandi Hera, el primero de dos barcos previstos para completar el traslado del equipamiento offshore necesario para el desarrollo de la terminal marítima.

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“Avanzamos en la diversificación y nos integramos a uno de los proyectos energéticos más importantes del país con la carga de cadenas y anclas para una terminal offshore en Punta Colorada”, señalaron desde el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

El VMOS y un nuevo perfil para Puerto Quequén

Las maniobras forman parte de una serie de operaciones iniciadas en abril con la llegada del buque BBC Odesa, que descargó componentes de gran porte destinados al proyecto VMOS.

En aquella oportunidad se desembarcaron las anclas y cadenas de dimensiones especiales para la terminal offshore. Cada ancla pesa cerca de 43 toneladas y mide aproximadamente 7,8 metros de largo, mientras que las cadenas alcanzan las 73 toneladas y los 400 metros de extensión.

Las autoridades portuarias remarcaron la complejidad técnica del operativo, que demandó coordinación entre distintos equipos especializados y el acondicionamiento del área logística del puerto.

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El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Mariano Carrillo, sostuvo que estas operaciones representan una transformación en el perfil histórico de la terminal bonaerense, tradicionalmente enfocada en la exportación de granos.

“Estamos viviendo un día histórico. Esta operatoria demuestra que Puerto Quequén puede ir mucho más allá de su perfil cerealero y convertirse en un actor clave en la logística energética”, afirmó.

Punta Colorada, pieza clave para las exportaciones de Vaca Muerta

La terminal offshore de Punta Colorada es uno de los proyectos estratégicos vinculados al crecimiento de la producción de shale oil en Vaca Muerta. La infraestructura permitirá operar buques de gran porte y ampliar la capacidad de exportación de crudo argentino hacia mercados internacionales.

Desde Puerto Quequén señalaron que la incorporación de cargas energéticas forma parte de una estrategia de diversificación de actividades y expansión operativa. “Esto es la punta de un ovillo. No es un hecho aislado, sino el inicio de un camino en el que el puerto comienza a sumar nuevas actividades”, expresó Carrillo.

En paralelo, la terminal avanza con obras de infraestructura y mejoras logísticas, entre ellas trabajos sobre accesos viales y estudios para mitigar la erosión costera, con el objetivo de acompañar el crecimiento de nuevas líneas operativas vinculadas al sector energético.