Vista aumentó su producción en Vaca Muerta un 59%

Vista , el mayor productor independiente de crudo de la Argentina, reportó en el cuarto trimestre de 2025 una producción total de 135.414 barriles equivalentes por día (boe/d), lo que representa un crecimiento interanual del 59% y de 7% con respecto al trimestre anterior. La producción de petróleo alcanzó los 118.825 barriles por día (bbl/d), registrando un crecimiento interanual del 61% y de 8% contra el tercer trimestre.

Los ingresos totales del trimestre fueron de USD 689 millones, 46% por encima los registrados en el mismo periodo del año anterior. La compañía exportó el 64% de sus volúmenes en ventas de crudo.

Además, la empresa que dirige Miguel Galuccio continúa optimizando su estructura de costos: el lifting cost fue de USD 4,1 por boe en el cuarto trimestre de 2025, lo que siginfica una reducción del 8% respecto del trimestre anterior.

El EBITDA ajustado alcanzó USD 444 millones, un incremento del 62% en comparación con el mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por el crecimiento en la producción de petróleo en los bloques operados por la compañía y la adquisición del 50% de La Amarga Chica en abril de 2025. El margen de EBITDA ajustado se ubicó en 64%, 8 puntos porcentuales por encima del registrado en el cuarto trimestre de 2024.

La empresa generó un free cash flow positivo de USD 76 millones en el trimestre. La utilidad neta del periodo fue de USD 86 millones, comparada con USD 94 millones en el cuarto trimestre de 2024.

Cuánto invirtió Vista en Vaca Muerta

Durante 2025, Vista invirtió USD 1,331 millones para perforar y poner en producción 74 pozos de petróleo no convencional. La compañía lleva invertidos en Vaca Muerta más de USD 6,500 millones para acelerar crecimiento.

Las reservas probadas totales al 31 de diciembre de 2025 alcanzaron 588 MMboe, un incremento del 57% comparado con 375 MMboe al cierre de 2024. La producción total fue 115,479 boe/d, un 66% mayor a la de 2024. Vista exportó 22.2 MMbbl de petróleo, un incremento interanual del 109%, representando el 61% del volumen vendido de petróleo. Este hito representó ingresos superiores a USD 1.400 millones.

El costo operativo fue 4.4 $/boe durante 2025, por debajo del 4.6 $/boe durante 2024, reflejando los beneficios de una mayor escala y el foco continuo en la eficiencia.

Los ingresos totales durante 2025 fueron USD 2,444 millones, un aumento del 48% comparado con USD 1,648 millones durante 2024, explicado por el crecimiento en la producción de petróleo en los bloques operados y la adquisición de La Amarga Chica.

Durante 2025, Vista redujo la intensidad de emisiones de GEI, de alcance 1 y 2, en 23% comparada con 2024, de 8.8 kg CO2e/boe a 6.8 kg CO2e/boe.

El EBITDA ajustado para 2025 fue USD 1,596 millones, resultando en un margen de EBITDA ajustado de 65%, y un aumento del 46% comparado con el EBITDA ajustado de USD 1,092 millones durante 2024. La utilidad neta de 2025 alcanzó USD 719 millones, comparada con USD 478 millones en 2024