Pampa Energía multiplicó su producción de shale oil y presentó proyectos RIGI por US$ 6.900 millones

Pampa Energía transita un punto de inflexión en su historia operativa. Los resultados del primer trimestre de 2026 confirman que la apuesta de la empresa por el shale oil en la Cuenca Neuquina rindió sus frutos. La producción total de hidrocarburos alcanzó un récord de 100,6 mil barriles de petróleo equivalente por día (kboepd), un salto interanual del 38%.

El verdadero motor de este crecimiento radica en la ventana de líquidos de Vaca Muerta . La producción de petróleo crudo de la compañía trepó a 19,5 mil barriles diarios (kbpd). Esta cifra representa un incremento fenomenal del 502% frente al mismo período del año anterior.

El bloque Rincón de Aranda acapara todo el protagonismo. El área promedió 18,2 kbpd durante el trimestre, con 43 pozos en producción activa. Un año atrás, el bloque apenas aportaba 0,9 kbpd con solo 6 pozos conectados. Este volumen permitió a la compañía destinar el 55% de sus ventas de crudo al mercado de exportación.

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Para consolidar esta curva ascendente, Pampa presentó el 9 de marzo de 2026 la solicitud formal de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa clasifica el desarrollo de la zona norte de Rincón de Aranda como un proyecto estratégico de exportación a largo plazo.

La empresa prevé un desembolso estimado en US$ 4.500 millones. Los fondos viabilizan la perforación de nuevos pozos horizontales y la construcción de toda la infraestructura de superficie asociada. El objetivo central consiste en alcanzar el plateau de producción en un plazo más corto y sostenerlo a lo largo del tiempo.

La industrialización del gas: el proyecto de urea

La estrategia de Pampa no se limita a extraer recursos, sino que avanza hacia la monetización y el valor agregado del gas natural. El 21 de abril de 2026, a través de su subsidiaria Fértil Pampa S.A.U., la empresa formalizó su segunda solicitud al RIGI.

El proyecto contempla la construcción y operación de un complejo petroquímico en Bahía Blanca. Las instalaciones producirán urea granulada, amoníaco y otros fertilizantes.

Pampa Energía producción trabajadores operarios Vaca Muerta genérica Pampa Energía acelera en Vaca Muerta.

La planta demandará una inversión aproximada de US$ 2.400 millones y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2030. Los bloques operados por la compañía en la Cuenca Neuquina garantizarán el abastecimiento directo de gas natural para el polo petroquímico.

Midstream y resultados financieros sólidos

El crecimiento en el upstream exige necesariamente soluciones de evacuación. En línea con el proyecto FLNG de Southern Energy (SESA), Pampa adquirió el 20% de participación accionaria en San Matías Pipeline S.A.. Esta nueva sociedad construirá y operará un gasoducto dedicado de 36 pulgadas.

El ducto recorrerá 470 kilómetros para transportar hasta 28 millones de metros cúbicos diarios (mcmpd) desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías en Río Negro. Allí abastecerá a los futuros buques de licuefacción para exportar GNL.

El impacto de estas operaciones se reflejó de lleno en la caja. Pampa reportó ventas por US$ 573 millones en el trimestre. El EBITDA ajustado escaló un 48% interanual hasta los US$ 325 millones.

La mayor contribución del shale oil, sumada a la mejora en los márgenes de generación eléctrica y el crecimiento en las ventas de gas, explican este balance positivo. Las inversiones de capital totalizaron US$ 196 millones en el segmento de petróleo y gas, de los cuales el 83% se destinó exclusivamente al desarrollo de Rincón de Aranda.