Pampa Energía incrementará su producción de gas en 10 Mm3 en Vaca Muerta

El gas de Vaca Muerta a bre un abanico de posibilidades para el país. La industria hidrocarburífera se prepara para dar el gran salto exportador de la mano del GNL (gas natural licuado) y competir en las grandes ligas del mercado energético.

Pampa Energía es uno de los actores importantes que busca seguir creciendo para estar a la altura de lo que demanda la nueva etapa del shale. Para ello, la compañía incrementará su producción de gas en 10 millones de metros cúbicos en los próximos 3 años . Así lo confirmó Horacio Turri, director E&P de Pampa Energía, en el marco de la cuarta edición de Vaca Muerta Insights.

Un mercado con dinamismo

El ejecutivo sostuvo que el mercado interno del gas genera entre 7 y 8 billones de dólares por año y ponderó las modificaciones que realizó el Gobierno nacional en los últimos meses. “Argentina, como todos saben, tiene una demanda de gas muy estacional, y por ende es importante que la señal de precio permita que se hagan inversiones que satisfagan esa demanda puntual del invierno”, subrayó.

“En particular, el Gobierno hizo un cambio en la regulación eléctrica que permite que los generadores puedan autoabastecerse y que se les reconozca un precio de compra de gas que es el equivalente a un porcentaje, el 55% del gas natural importado. Esa señal es muy importante justamente porque permite a compañías como Pampa lograr el autoabastecimiento en sus propias centrales”, agregó.

En números concretos: Pampa verá un incremento de casi 3,5 millones de metros cúbicos de su demanda poder abastecer sus centrales.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Expansión fronteras productivas Vaca Muerta (3) Horacio Turri brindó detalles de los planes de Pampa Energía. Omar Novoa

Una producción que crece

Asimismo, la compañía participará en la ampliación del Gasoducto Perito Moreno donde los productores podrán sumar 14 millones de metros cúbicos de capacidad de gas adicional entre Neuquén y Buenos Aires, de los cuales 12 Mm3 van a las zonas del Gran Buenos Aires y 2 Mm3 a Bahía Blanca.

“Estamos con la posibilidad de conseguir del orden de los 3 millones y medio de metros cúbicos sobre esa ampliación a partir de un prepago entre 3.100 y 3.500, todavía tenemos que terminar de definirlo, eso implica una inversión en el prepago de cerca de 240 millones de dólares que nos va a permitir acceder al mercado de invierno con gas adicional”, consideró.

“Tenemos 3.500 a partir de la desregulación, 3.500 más o 3.200 lo que fuera a partir de la IP, estamos casi hablando de 7 millones de metros y adicionalmente a eso somos partícipes también del proyecto del LNG, con lo cual se suman en una primera instancia 2 millones y medio cuando esté el primer barco y hasta 6 en la segunda instancia cuando ya esté el segundo barco disponible”, describió.

“En definitiva, en resumen, lo que estamos diciendo es que Pampa va a cambiar su perfil de producción de gas y lo va a incrementar en aproximadamente 10 millones de metros en los próximos 3 años”, subrayó.

Rincón de Aranda Pampa Energía Vaca Muerta shale oil petróleo.jpg Rincón de Aranda es la apuesta de Pampa Energía por la ventana petrolera de Vaca Muerta.

La ventana petrolera de Vaca Muerta

Por otro lado, Pampa continúa desarrollando su proyecto en Rincón de Aranda. El bloque es el primer desarrollo en la ventana petrolera de Vaca Muerta y genera grandes expectativas en la compañía.

“Arrancamos sobre fines del 24, principios del 25, prácticamente sin producción. Estamos hoy en 22 mil barriles por día, aproximadamente, todo esto con instalaciones temporales de producción que montamos especialmente para esta primera etapa”, aseguró Turri.

“En paralelo, estamos construyendo nuestra planta definitiva de tratamiento de crudo, que va a tener una capacidad de 45 mil barriles por día. Llevamos 40 pozos perforados durante este año, 26 completados. Tenemos para perforar unos 25 adicionales en el 2026 y completar 25 más, con el objetivo de llegar hacia fines del 2026 a los 28o mil barriles, y ya, con la entrada de la planta definitiva, escalar hasta 45 mil barriles hacia mediados del 2027. Así que es una apuesta bastante ambiciosa”, ponderó.

Según el director de E&P de Pampa, los resultados fueron muy buenos y explicó las zonas por las que el proyecto aplicó al RIGI. “El stock total del desarrollo de Rincón de Aranda es del orden de los 320 pozos, de los cuales 110 están en la zona norte, que es una zona, desde el punto de vista productivo, un poco peor que la zona sur, y es por eso que es el primer proyecto de upstream que se presenta para el RIGI”, aseveró.