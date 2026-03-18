TGS acelera en Vaca Muerta: ofertas récords para el Gasoducto Perito Moreno y un megaplan de USD 3.000 millones.

Transportadora de Gas del Sur (TGS) cosechó un masivo interés de los productores en su iniciativa privada para la ampliación del Gasoducto Presidente Perito Moreno (GPNK).

Durante una presentación en el encuentro Vaca Muerta Insdights, Oscar Sardi, CEO de TGS, reveló que la reciente apertura de ofertas de prepago de capacidad fue un "éxito rotundo". La compañía recibió pedidos en firme por más de 32 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) , una cifra que triplica la capacidad de transporte que TGS planea licitar en primera instancia bajo esta modalidad.

Este respaldo contundente del mercado valida la necesidad imperiosa de los operadores de la Cuenca Neuquina de asegurar takeaway capacity para su producción incremental. El proyecto de TGS, ya adjudicado, tiene un plazo de ejecución agresivo de 18 meses, con la mira puesta en estar operativo para el crítico invierno de 2027.

Sardi anticipó que el próximo paso regulatorio, tras un reordenamiento de contratos entre Enarsa, Cammesa y las distribuidoras, será lanzar el Open Season correspondiente por 14 MMm3/d (12 millones con destino al GBA/Norte y 2 millones hacia Bahía Blanca).

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Midstream (1) Omar Novoa

Midstream: USD 3.000 millones para líquidos

Pero la estrategia de TGS no se agota en mover más moléculas de gas. El crecimiento exponencial de la producción no convencional trae consigo un desafío técnico crítico: el gas llega a los ductos troncales saturado de componentes licuables. "Existe el riesgo de que los gasoductos queden fuera de especificación con el tiempo, afectando la producción", advirtió Sardi.

Para resolver este "problema de gases ricos" y, simultáneamente, monetizar esos líquidos con alto valor de exportación, la compañía impulsa un megaproyecto de USD 3.000 millones de inversión. Esta obra de ingeniería transformará el complejo Tratayén, que pasará de ser una planta de acondicionamiento a una de procesamiento pleno.

También se prevé la construcción de un poliducto de 570 kilómetros y 20 pulgadas que atravesará cuatro provincias para transportar los líquidos, y una planta de fraccionamiento y terminal exportadora en el puerto de Bahía Blanca para colocar estos productos en el mercado internacional.

TGS - Tratayén.jpg Entre sus proyectos, TGS cuenta con la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (exGPNK) y el tramo final de la red.

Este proyecto, que fue presentado con fuerte respaldo político en el "Argentina Week" de Nueva York, se enmarcará en el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). TGS busca aprovechar las ventajas impositivas del régimen para garantizar precios competitivos a nivel global.

Sardi se mostró optimista respecto al timing: prevén perfeccionar los contratos vinculantes con los productores en 45 días. TGS asumirá la responsabilidad de estructurar el financiamiento con bancos internacionales. Se estima que la obra generará ingresos anuales por USD 1.200 millones en divisas.

Horizonte de 20 años

Todas estas apuestas de capital intensivo (Capex) requieren un horizonte temporal claro para su amortización. En ese frente, Sardi anunció un hito regulatorio sin precedentes para la compañía bajo el amparo de la "Ley de Bases".

TGS se convirtió en la primera y única licenciataria del sector en lograr una extensión de su licencia por 20 años, en lugar de los 10 habituales. Para el CEO de la compañía, este logro otorga una "inmensa previsibilidad", fundamental para blindar la rentabilidad de inversiones a largo plazo como la ampliación del Perito Moreno y el complejo de líquidos en Tratayén.