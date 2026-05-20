Sueldos petroleros 2026: Vaca Muerta frente al Permian y sus diferencias en dólares

El piso salarial en Vaca Muerta es de $3.914.000 brutos: unos USD 2.805 al tipo de cambio oficial de mayo 2026.

La industria de hidrocarburos no convencionales atraviesa en 2026 un momento de expansión simultánea en dos cuencas que concentran la atención global: el Permian Basin y Vaca Muerta. Ambas operan bajo lógicas distintas —mercado libre en el primero, convenio colectivo en la segunda— y esa diferencia se traduce de forma directa en los sueldos que perciben sus trabajadores, medidos en dólares .

Los datos disponibles a mayo de 2026 permiten una comparación precisa por rol y nivel de experiencia. El resultado es claro: El sector paga salarios muy por encima del promedio, pero con matices.

De hecho, los sueldos en el Permian Basin prácticamente duplican a los de Vaca Muerta en posiciones equivalentes, aunque en el contexto local argentino los petroleros patagónicos representan la cima del mercado laboral.

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Vaca Muerta: récord nacional, brecha global

El último acuerdo de paritarias, firmado entre la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) y los sindicatos de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, estableció un piso salarial de $3.914.000 brutos mensuales para jornadas de ocho horas, vigente desde abril de 2026 y cobrado en mayo. El acuerdo cubrió el período abril 2025-marzo 2026 e incorporó una recomposición del 80% acumulado.

A ese piso se suma un adicional específico "Vaca Muerta" de $380.000 —congelado hasta la próxima negociación 2026-2027— y una vianda alimentaria de $35.848,95 por jornada. El acuerdo también incorporó una contribución sindical extraordinaria y por única vez de $151.000 por trabajador.

Convertido al tipo de cambio oficial de mayo 2026 (aproximadamente $1.395 por dólar), el piso convencional equivale a unos USD 2.805 mensuales. Un nivel elevado para la realidad argentina —casi cuatro veces el salario promedio nacional—, pero sensiblemente inferior al estándar norteamericano.

Los datos del Reporte Salarial 2026 de Randstad Argentina ubican a los puestos técnicos y gerenciales de la cuenca en bandas brutas mensuales para la región Patagonia que pueden llegar a los 19.000.000.

El mismo reporte destaca que la Patagonia paga entre $7 y $9 millones de pesos más por mes que Buenos Aires para el mismo puesto. Un Gerente de Planta en la capital tiene un techo de $17,3 millones; en el sur, ese piso mínimo es $16,4 millones y el máximo asciende a $21,6 millones.

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Permian Basin: el mercado fija el precio

En el Permian Basin no existe un convenio centralizado comparable. Los salarios los determina el mercado, con fuerte influencia de la demanda operativa, la rotación de 14 días encendidos / 14 apagados (14/14) y la escasez creciente de personal calificado. Según el U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), la mediana salarial para trabajadores de extracción de petróleo y gas fue de USD 52.610 anuales (datos a mayo de 2024, los más recientes disponibles), aunque la compensación total —con horas extra obligatorias, bonos y primas de rotación— puede superar los USD 300.000 en mandos altos.

El promedio del sector en extracción directa asciende a USD 132.747 anuales, lo que equivale a USD 11.062 mensuales, según información de DataUSA. Eso es $62.870 más que el salario promedio nacional estadounidense.

Petrolero operario trabajador ganancias paritarias.jpg CEPH, CASEPE y los sindicatos cerraron el convenio 2025-2026 con un aumento del 80% acumulado.

La brecha en perspectiva

Medidos en dólares, los puestos equivalentes en el Permian Basin superan entre un 50% y un 120% a los de Vaca Muerta. Un driller en Texas gana entre USD 5.833 y USD 10.500 por mes; su par argentino (Company Man de locación) cobra entre USD 7.603 y USD 10.137. La diferencia se achica en los escalones superiores, pero persiste. En los niveles de entrada, la distancia es mayor: un roughneck norteamericano supera en un 50% al piso convencional argentino.

Sin embargo, la comparación tiene matices. El costo de vida en el Permian Basin (Odessa-Midland) es un 16,3% menor al promedio nacional de EE.UU., según Salary.com, lo que mejora el poder adquisitivo real de los trabajadores texanos. Del lado argentino, la inflación proyectada para 2026 ronda el 30,5% anual, lo que erosiona permanentemente el valor en pesos de los salarios, aunque la paridad cambiaria oficial se mantenga relativamente estable.

Para 2026, el Permian Basin enfrenta además un déficit estructural de toolpushers y drillers experimentados, con una generación de veteranos que llega a la jubilación y una demanda operativa sostenida. Esa presión al alza en los salarios aún no tiene correlato en Vaca Muerta, donde la oferta de mano de obra técnica local creció con el boom de la cuenca.

La conclusión es clara: El petróleo paga bien en ambas cuencas. Pero no por igual. En el Permian Basin, el mercado laboral premia con mayor contundencia en dólares, especialmente en los niveles medios. En Vaca Muerta, el convenio colectivo garantiza pisos robustos para la realidad argentina, con una cúpula técnica y gerencial que alcanza valores de clase mundial. La variable que los diferencia no es solo la productividad o el precio del barril: es el sistema con el que cada industria decide remunerar a quienes extraen el recurso.

FUENTE: Randstad Argentina Reporte Salarial 2026, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), ZipRecruiter, McFarlane Law, Salary.com