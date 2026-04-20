Minería y energía: ¿Cuánto gana un trabajador del sector?

El sector minero- energético de Argentina a traviesa en 2026 un momento de expansión sin precedentes. Con exportaciones mineras por u$s 6.074 millones y compromisos de inversión bajo el RIGI que superan los u$s 48.800 millones , la industria no solo redefine el mapa productivo del país: también establece estándares salariales que dejan muy atrás al resto de la economía formal.

Los datos son contundentes. Según el informe Economic GPS N°131 de PwC Argentina de este mes, elaborado en base a datos del INDEC, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Minería, el salario de la minería metalífera triplica el promedio de la economía nacional , mientras que el de la minería no metalífera lo supera en un 80% .

En paralelo, el reporte salarial de Randstad Argentina para la industria de petróleo y gas ya confirmaba a principios de años que los trabajadores de la Cuenca Neuquina perciben ingresos que en algunos roles llegan a cuatro veces el promedio sectorial nacional.

image Comparativa macro: nivel salarial, variación real 2016–2025 y formalidad laboral por segmento, con la economía general como fila de referencia sombreada. Fuentes: PwC, Invecq, INDEC.

El dato de fondo: resistencia salarial en una economía que perdió

El contexto hace aún más llamativa la performance del sector. En el período 2016–2025, el salario real promedio del país cayó un 10,4%. Frente a esa tendencia, la minería mostró una trayectoria opuesta: los trabajadores de la minería metalífera registraron un alza real del 4,4% y los de no metalíferas, del 37% en términos reales, según PwC.

Para el economista jefe de PwC Argentina, José María Segura, este desempeño se enmarca en una posición estructural más sólida: "El contexto internacional encuentra a Argentina en una posición más sólida que en episodios de turbulencia similares del pasado", señaló al presentar el informe, destacando la consolidación del país como exportador neto de energía.

El informe de la consultora Invecq (enero 2026) agrega otro ángulo. El salario minero metalífero equivale a 3,7 veces el salario registrado promedio del país —y la informalidad en el sector es casi inexistente: apenas el 1,3%, contra el 42% del resto de la economía.

image Sector minero: bandas por posición (geólogo, supervisor, jefe de área). Fuente: Korn Ferry / Randstad.

Minería: bandas salariales por posición

La consultora Korn Ferry, que amplió su muestra en el sector minero de 11 a 32 empresas en la última década, confirma que las remuneraciones superan entre un 25% y un 30% el promedio del mercado general en posiciones técnicas y de jefatura.

Según Martín Jiménez Obarrio, Senior Client Partner de la consultora: "Desde los últimos años, la minería es una de las industrias más competitivas a nivel compensaciones, junto con la del petróleo y gas. Los ajustes salariales, con excepción de 2023, siempre superaron a la inflación".

El diferencial geográfico es un factor central. Hasta el nivel de jefatura, Patagonia lidera en términos salariales. A partir de las posiciones de superintendente y gerencia, las diferencias entre regiones se achican, especialmente desde que el boom del litio empujó al NOA a convergir con los valores del Sur.

image Oil & Gas, roles técnicos de campo en Cuenca Neuquina: desde Company Man hasta Ingeniero de Producción, con columnas mínimo/máximo y comparativa Patagonia vs. NEA. Fuente: Randstad enero 2026.

Oil & Gas: los sueldos más altos del país

El segmento de hidrocarburos —con Vaca Muerta como epicentro— concentra los salarios más elevados de toda la economía argentina.

La brecha geográfica es especialmente marcada en posiciones de gerencia de planta: mientras el techo en Buenos Aires ronda los $17,3 millones, en Patagonia asciende a $21,6 millones. En el NEA, el máximo para ese mismo cargo ($14,2 millones) ni siquiera alcanza el piso patagónico ($16,4 millones).

El salario base no es el único componente del paquete de compensación. Según Randstad, el 63% de las empresas del sector utiliza el bono anual como principal herramienta de retención para perfiles clave. El valor promedio de esos bonos ronda los 2,5 sueldos anuales, aunque en casos excepcionales puede alcanzar los 20 sueldos.

Mercer, por su parte, opera en el segmento energético con una encuesta específica que en su edición 2025–2026 reúne datos de 52 empresas participantes y 207 posiciones del sector, con un corte diferenciado de upstream que analiza cómo las operadoras administran salarialmente sus posiciones técnicas especializadas.

image Posiciones directivas y gerenciales con desglose regional (Patagonia / Buenos Aires / NEA) para Gerente de Planta. Fuente: Randstad enero 2026.

Escasez de talento y proyección de demanda

El boom minero-energético enfrenta su principal cuello de botella en el mercado laboral. Korn Ferry identifica como perfiles con mayor escasez de candidatos a: ingeniería, gestión de proyectos, salud y medio ambiente, producción y tecnologías de la información. Las posiciones con mayor disponibilidad son administración, finanzas y contabilidad, e investigación y desarrollo.

Las proyecciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y consultoras internacionales estiman que el país necesitará 200.000 trabajadores adicionales hacia 2035 para sostener el crecimiento proyectado. En paralelo, solo en el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) ya trabajan 5.600 operarios activos, con un pico de demanda que llevó la ocupación directa e indirecta a 10.000 puestos en Río Negro.

El informe de Invecq subraya que Argentina tiene 310 proyectos mineros en cartera, pero solo 26 en producción activa. Si los compromisos de inversión bajo el RIGI —u$s 36.600 millones en cobre, u$s 10.200 millones en litio y u$s 1.900 millones en oro y plata— se concretan, la presión sobre el mercado laboral especializado irá en aumento sostenido. Para el presidente de CAEM, Roberto Cacciola: "El desafío central es poder aprovechar esta coyuntura y consolidar una minería competitiva, sustentable y con visión de largo plazo".

FUENTE: PwC Economic GPS N°131 (abril 2026), Randstad Argentina Reporte Salarial Oil & Gas (enero 2026), Korn Ferry Encuesta de Compensaciones Minería, Mercer TRS