Vaca Muerta: 10.000 empleos en infraestructura, una ola que no para

Soldadores con certificación API y operadores de maquinaria pesada, los perfiles más demandados de 2026.

El desarrollo energético de Vaca Muerta no solo transforma la producción de hidrocarburos en Argentina: redefine el mercado laboral de toda la Patagonia. Con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) en plena fase de construcción, nuevos proyectos de gas natural licuado en el horizonte y un récord histórico de fractura hidráulica registrado en marzo de 2026, la demanda de mano de obra especializada escala a un ritmo que las provincias de Río Negro y Neuquén no habían visto antes.

Las obras del VMOS movilizaron prácticamente diez mil puestos de trabajo en Río Negro, entre empleos directos e indirectos. El nivel de ocupación actual ronda los 5.600 trabajadores , en función del avance de las distintas etapas de obra.

Así lo confirmó la Secretaria de Trabajo provincial, María Martha Avilez, quien aseguró: "Estamos haciendo cumplir la ley del 80-20, que prioriza la mano de obra rionegrina". La funcionaria precisó que "alrededor del 60% de las empresas proveedoras son rionegrinas".

image Con 5.600 operarios activos, el VMOS es el mayor generador de empleo industrial de Río Negro en 2026. Gobierno de Río Negro

El impacto no queda solo en las obras: logística, medicina laboral y hotelería registran plena actividad en localidades como Catriel, Sierra Grande, Las Grutas y San Antonio Oeste.

Otro dato que marca una ruptura con la cultura tradicional del sector es la incorporación femenina. Más de 300 mujeres trabajan a lo largo de la traza del VMOS en roles como soldadoras, albañiles y apuntadoras.

Por otro lado, todo parece indicar que ell músculo productivo de Vaca Muerta sigue sin techo visible. De hecho, el mercado laboral del sector energético es hoy el principal motor de generación de empleo calificado en Argentina.

Las compañías intensificaron la búsqueda de profesionales capaces de operar en entornos complejos, e incorporaron crecientemente tecnologías digitales e inteligencia artificial en sus procesos de selección.

Los perfiles más buscados

La cadena de valor de Vaca Muerta demanda tanto perfiles de alta especialización profesional como oficios con certificaciones puntuales. Entre los más requeridos figuran ingenieros de pozo y reservorio, con foco en optimización no convencional; líderes de infraestructura y transporte, claves para el desarrollo de oleoductos y gasoductos; especialistas en logística midstream y gerentes de HSE con dominio de normativas internacionales.

En el plano técnico y de oficios, la cuenca sigue demandando soldadores calificados con certificaciones API o IAS, mecánicos, electricistas, plomeros industriales y choferes con registro CNRT y experiencia en transporte de cargas peligrosas. También hay demanda sostenida de operadores de bombeo, perforación y fractura, chapistas, montadores, técnicos instrumentistas y personal de seguridad e higiene.

image El gasoducto de 471 km hacia el Golfo San Matías marcará la próxima gran ola de empleo patagónico. Gobierno de Río Negro

Empresas como YPF, Chevron, Pluspetrol y los consorcios vinculados al VMOS —integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Shell, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén— publican búsquedas activas en plataformas como LinkedIn, ZonaJobs y Bumeran, y a través de consultoras especializadas.

En dialogo con +E, Federico Madro, cofundador de MV Recursos Humanos, sostuvo que las empresas buscan "un match con la cultura organizacional. El nuevo paradigma laboral no solo exige saber hacer, sino también saber convivir y adaptarse a entornos dinámicos y de alta exigencia".

image La ley 80-20 garantiza que al menos 8 de cada 10 trabajadores del VMOS sean rionegrinos. Gobierno de Río Negro

El GNL, la próxima frontera del empleo

Si el VMOS marcó un antes y un después en la generación de empleo patagónico, el Gas Natural Licuado (GNL) promete una nueva oleada. El gobernador Alberto Weretilneck firmó un acuerdo de régimen fiscal y estabilidad regulatoria con los consorcios Southern Energy (SESA) y San Matías Pipeline.

El proyecto prevé la instalación de 2 buques de licuefacción en el Golfo San Matías y la construcción de un gasoducto de 471 km que conectará la cuenca neuquina con la costa rionegrina. El primer buque comenzará a operar en septiembre de 2027 y el segundo en el segundo semestre de 2028.

El proyecto estima 490 millones de dólares en infraestructura y servicios vinculados, con generación de empleo directo e indirecto en logística, proveedores y construcción. Las primeras tareas de movimiento de suelo ya comenzaron, según confirmó la secretaría de Trabajo provincial.

"Vamos a tener un flujo de obras durante mucho tiempo. La decisión estratégica de adherir al RIGI tiene que ver con el largo plazo, con generar valor agregado y más oportunidades de trabajo para los rionegrinos", dijo Avilez.

image El Proyecto Argentina LNG integra la producción de Vaca Muerta con infraestructura de clase mundial en la costa atlántica rionegrina. Gobierno de Río Negro

Una proyección y muchos desafíos

Las cifras de largo plazo son elocuentes. El consultor Ariel Kogan proyectó que la fuerza laboral directa en Vaca Muerta crecería desde 37.000 hasta 91.000 empleos, un incremento de casi el 150%, impulsado por una capacidad de evacuación que llevaría la producción de 300.000 barriles actuales a más de un millón de barriles diarios entre 2026 y 2027.

El desafío central no es ya la inversión ni el potencial productivo: es la disponibilidad de mano de obra calificada. El Estado, las empresas y el sistema educativo articulan programas de formación para achicar esa brecha. Quien quiera ser parte de la transformación energética más grande de la historia reciente argentina tiene, hoy, una ventana abierta.