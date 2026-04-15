Río Negro: Acuerdo por USD 15.000 millones para exportar GNL de Vaca Muerta

Esta semana, la provincia de Río Negro consolidó un nuevo hito para la soberanía energética y el desarrollo industrial de Argentina. El gobernador Alberto Weretilneck firmó en la ciudad de Buenos Aires un acuerdo de régimen fiscal y estabilidad regulatoria con los consorcios Southern Energy ( SESA ) y San Matías Pipeline.

Este documento establece el marco jurídico y económico necesario para que la provincia funcione como la principal salida de la energía producida en Vaca Muerta hacia los mercados internacionales. El proyecto representa la incorporación del país al selecto grupo de diez naciones productoras de GNL a nivel mundial.

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Cuándo comenzarán a operar los buques de licuefacción

La inversión total del consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, supera los U$S 15.000 millones. El esquema técnico contempla la operación de dos buques de licuefacción en las aguas del Golfo San Matías, los cuales tendrán una capacidad de producción estimada en 6 millones de toneladas anuales de GNL.

Al respecto, el mandatario rionegrino señaló que este paso significa un cambio de paradigma: “Es un antes y un después para Río Negro, nos vamos a convertir en la puerta de salida de la energía argentina al mundo, y vamos a consolidarnos con un rol estratégico para el desarrollo energético del país y en la exportación de GNL”.

El cronograma operativo define plazos estrictos para la puesta en marcha de la infraestructura. El primer buque iniciará sus actividades en septiembre de 2027, mientras que la segunda unidad llegará durante el segundo semestre de 2028.

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El Gasoducto San Matías: La conexión clave entre Tratayén y la costa

Para sustentar esta capacidad exportadora, la empresa San Matías Pipeline ejecutará la construcción de un gasoducto de 471 kilómetros. Esta obra de ingeniería conectará la zona de Tratayén, en el corazón de la cuenca neuquina, con la costa rionegrina, cerrando el circuito logístico desde el pozo hasta el buque.

Los beneficios económicos para el erario provincial resultan significativos. El acuerdo estipula el ingreso de 55 millones de dólares en un plazo de 20 años bajo conceptos de canon, regalías y tasas de fiscalización ambiental. Adicionalmente, el consorcio realizará un aporte comunitario de US 36 millones por única vez, destinado específicamente a fortalecer los sistemas de salud, seguridad e inversiones sociales.

Existe también una cláusula de aporte anual contingente vinculado al precio internacional del GNL, lo que permite a la provincia capturar mayores rentas si el mercado global favorece el valor del hidrocarburo.

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En materia laboral, el convenio impone condiciones estrictas de preferencia local. El 80% de los trabajadores empleados en el proyecto deben residir en Río Negro. Además, se prioriza la contratación de pymes y proveedores locales para todas las actividades económicas asociadas.

En este punto, Weretilneck destacó el compromiso con la mano de obra regional: “Estamos generando las condiciones para que esta inversión se traduzca en trabajo real para nuestra gente, en más actividad económica y en nuevas oportunidades, siempre defendiendo la prioridad para trabajadores y empresas rionegrinas”.

Sustentabilidad y control ambiental en las aguas del Golfo

La supervisión del proyecto recae sobre la provincia como autoridad de aplicación y control. Las tareas de monitoreo ambiental en el Golfo San Matías se realizarán de manera conjunta con el Estado Nacional para garantizar un desarrollo sostenible.

Este marco de previsibilidad no solo potencia el sector hidrocarburífero, sino que otorga visibilidad a otros sectores como la agroindustria, la minería y el turismo en zonas como Bariloche y El Bolsón, atrayendo nuevos flujos de inversión externa hacia el territorio rionegrino.