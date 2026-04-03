GNL en tiempo de descuento para conseguir mercados y atraer mercados

Vaca Muerta se posiciona como el epicentro de una transformación energética sin precedentes para la economía de Argentina . El desarrollo masivo de shale permite proyectar una industria de exportación de gas natural licuado ( GNL ) que trascienda los límites regionales y alcance los mercados de Asia y Europa .

En el marco del webinar “ Qatar , Mozambique y Argentina ; una misma pregunta ¿qué hace realmente viable un proyecto LNG?”, que organizó Megsa, Gonzalo Cabrera , CEO de Wave Transition , explicó la ventaja competitiva de Argentina: "Ya no dependemos de transportar el gas de Vaca Muerta en la región, sino que podemos exportarlo a todo el mundo".

El momento para entrar al mercado de GNL es crítico debido al avance de los distintos proyectos en el mundo. Estados Unidos y Qatar amenazan con saturar la demanda y no asegurar contratos y aplazar el inicio de las operaciones podría dejar los recursos de Argentina varados por décadas.

caños gnll El GNL está en una carrera por generar nuevos mercados y atraer inversiones.

La ventana estratégica del 2030

Entrar al mercado antes del fin de la década no es solo un objetivo, sino una necesidad de supervivencia. “Argentina está apuntando a la implementación de terminales flotantes para apresurar es más caro, pero eso te permite acelerar los tiempos operativos", consideró Cabrera.

La competencia no solo se basa en conseguir compradores, sino en captar flujos de inversión. Los inyectores de capitales seleccionan iniciativas viables y confiables. El primer reto de Argentina es demostrar que Vaca Muerta es el más competitivo en términos de costo, eficiencia y riesgo.

La seguridad del suministro es una preocupación primordial para compradores asiáticos y europeos ante las tensiones globales. Sobre la ventaja geográfica del shale argentino, Cabrera afirmó: "la Argentina al estar en aguas abiertas y no estar en una zona de conflicto tiene una oportunidad única para abastecer al mundo".

Geopolítica y seguridad en el Atlántico

Las operaciones en el Estrecho de Ormuz, que maneja el 20% del comercio global de GNL, se vieron interrumpidas por el conflicto en Medio Oriente. Compradores en Corea y China buscan rutas alternativas que eviten estos puntos críticos. La ubicación argentina en el Atlántico Sur provee un camino seguro y sin obstrucciones hacia aguas internacionales.

En este sentido, el CEO de Wave Transition sostuvo que el país debe construir confiabilidad marcada por entregas consistentes y excelencia en la terminal de exportación. "Argentina tiene que apuntar a un servicio de excelencia en la entrega de GNL desde el día número uno. Eso lo va a posicionar como un proveedor confiable”, destacó.

Más allá de la geología, los inversores analizan el riesgo país y la estabilidad regulatoria, como el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Los cambios en las normativas de un periodo presidencial al otro solo crearon incertidumbre. Para el especialista, la clase política debe asegurar 30 años de estabilidad para que los proyectos consigan financiamiento.

GNL Río Negro Río Negro se prepara para el GNL. (Foto: Gobierno de Río Negro)

Velocidad sobre costo

La manera más rápida de poner el gas de Vaca Muerta en el mercado global son los barcos de licuefacción. “El FLNG si bien es más caro por unidad de capacidad, lo que tiene es una flexibilidad es mucho más fácil de implementar en lo inmediato”, consideró Cabrera.

La estrategia de construir plantas terrestres a gran escala requiere tiempo y una considerable suma de capitales. El país no cuenta con ninguno de los dos requisitos, por lo que las unidades flotantes son la mejor opción para monetizar el shale gas y asegurar cuotas de mercado tempranas en el Atlántico.

El mejor ejemplo que debe seguir Argentina es Mozambique, pero proyectar de la mejor manera sus proyectos de GNL. "Argentina no necesita replicar exactamente ningún modelo. Lo que tiene que tomar de estos proyectos es el conocimiento y construir su propio modelo de liderazgo", aseveró el CEO de Wave Transition.

Capturando el valor

Asimismo, Cabrera consideró que las alianzas con socios internacionales proveen el respaldo institucional necesario para atraer financiamiento masivo para el midstream. Estos consorcios son cruciales para navegar los altos requisitos de capital de las fases iniciales. El éxito de Vaca Muerta depende de la integración de experiencia técnica y alcance global del proyecto.

Vender gas en el puerto limita el potencial de ganancias comparado con gestionar toda la cadena de valor. "Quien va por toda la cadena del valor va a ser capaz de agarrar todo el upside que uno puede generar en el mercado internacional", aseguró el especialista.

Los portafolios que incluyen transporte permiten elegir entre mercados con mayores precios en Asia o Europa. Esta flexibilidad, conocida como arbitraje, permite mover cargamentos entre índices JKM y TTF según la demanda. Capturar este margen adicional separa los proyectos rentables de los gigantes energéticos de clase mundial.

hilli episeyo3.jpg El buque de licuefacción “Hilli Episeyo” es uno de los proyectos de GNL para monetizar a Vaca Muerta.

Lecciones de Qatar

El éxito de Qatar se basó en controlar cada paso desde el pozo hasta la terminal de regasificación final. Para ello, decidieron asociarse con compañías como ExxonMobil y Shell, que tenían el conocimiento de cómo avanzar en cada proyecto.

Cabrera afirmó que, para implementar estrategias de marketing agresivas, los proyectos deben mantener disciplina estricta sobre costos operativos desde el inicio. Costos de licuefacción competitivos permiten flexibilidad de precios durante excesos de oferta. “Argentina debe aprovechar su escala geológica para bajar costos unitarios y ser competitiva en los ciclos mundiales”, evaluó.

"Argentina debe tener una estrategia sólida y entender cuál es la ventana de oportunidad. No hay que dejar de entender que el tiempo para Argentina es ahora”, subrayó.