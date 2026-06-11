Chile abre sus puertos a Argentina para impulsar exportaciones de Vaca Muerta a Asia

En el corazón de Vaca Muerta, una propuesta diplomática comenzó a tomar forma esta semana. La ministra chilena de Energía, Ximena Rincón , visitó la zona y extendió una invitación que podría transformar la geopolítica energética del Cono Sur: Chile pone sus puertos a disposición de Argentina para que sus hidrocarburos lleguen al mercado asiático a través del Océano Pacífico.

"Argentina puede salir a través de nuestros puertos al Pacífico y conectarse con Asia. Nosotros podemos aprovechar nuestra infraestructura e interconectarnos energéticamente con este país", declaró Rincón antes de recorrer la formación.

Las palabras de la ministra no son solo una cortesía diplomática. De hecho, la lógica detrás de la propuesta chilena es transparente. Chile importa casi la totalidad de los hidrocarburos que consume. Su dependencia energética del exterior lo dejó expuesto a una tormenta de precios que llegó desde lejos: el conflicto bélico en Irán disparó las cotizaciones internacionales y obligó al gobierno a realizar un fuerte ajuste en los precios locales de combustibles, golpeando directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Frente a esa vulnerabilidad, la diversificación de las fuentes de abastecimiento no es una opción estratégica lejana, sino una necesidad inmediata. Tener a un vecino con reservas de la magnitud de Vaca Muerta al otro lado de la cordillera cambia por completo el cálculo.

Del lado argentino, el panorama presenta sus propias urgencias. Argentina busca reducir su dependencia de las importaciones de energía, incrementar sus exportaciones y, sobre todo, fortalecer el ingreso de divisas extranjeras, un recurso escaso y vital para la economía del país. Vaca Muerta representa la promesa más concreta de cumplir esos objetivos, pero su desarrollo pleno requiere infraestructura de salida al mundo. Los puertos del Pacífico chileno ofrecen exactamente eso: una ventana directa hacia los mercados asiáticos, los más dinámicos en consumo de gas natural licuado a nivel global.

Una delegación de alto nivel en la Patagonia

La visita no fue un gesto simbólico. El canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra Rincón encabezaron una delegación chilena de peso que recorrió la formación patagónica. El encuentro también incluyó una mesa de trabajo binacional como parte de una reunión de integración entre las regiones de Biobío, en Chile, y Neuquén, en Argentina, la provincia que alberga el grueso de Vaca Muerta.

Esa dimensión regional del encuentro no es menor. La integración energética entre ambos países tiene antecedentes complejos: durante la crisis del gas de los años 2000, Argentina recortó sus exportaciones a Chile de manera abrupta, dejando a la economía trasandina sin suministro garantizado. Esa herida tardó en cicatrizar. Que hoy los intercambios vuelvan a plantearse en términos de cooperación y beneficio mutuo marca un cambio de clima político significativo.

2026-05-15T203611Z_1_LYNXMPEM4E1GO_RTROPTP_3_ARGENTINA-ECONOMY-ENERGY Chile importa casi la totalidad de los hidrocarburos que consume y busca diversificar sus fuentes. Reuters

El gigante que duerme bajo la roca

Vaca Muerta ocupa un lugar singular en el mapa energético global. Ser la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo a nivel mundial no son estadísticas menores: son la razón por la que inversores, diplomáticos y ministros cruzan océanos para visitar una meseta patagónica.

Sin embargo, transformar esas reservas en exportaciones concretas exige resolver cuellos de botella logísticos. Los gasoductos existentes y los proyectos en desarrollo apuntan a incrementar la producción, pero la salida al mercado global sigue siendo el eslabón crítico de la cadena. Ahí es donde la propuesta chilena adquiere su verdadero peso estratégico.

El silencio de Buenos Aires

Frente a una oferta de esta envergadura, el Ministerio de Energía argentino no respondió de manera inmediata a las consultas sobre su posición. Ese silencio puede leerse de múltiples maneras: cautela diplomática, proceso de evaluación interno o simplemente la demora natural de la burocracia ante una propuesta que recién comienza a tomar forma pública.

Lo que sí resulta claro es que la conversación entre ambos países sobre energía volvió a la agenda con fuerza y con actores de alto nivel sentados en la misma mesa. La cordillera de los Andes, que durante siglos funcionó como una barrera natural, empieza a verse en los despachos ministeriales como lo que siempre pudo ser: un punto de encuentro entre dos economías complementarias.

El corredor del futuro

Si la propuesta chilena prospera, el trazado del corredor energético resultante conectaría los yacimientos neuquinos con los puertos del Pacífico a través de la cordillera, reduciendo significativamente las distancias y los tiempos de acceso a los mercados asiáticos en comparación con la ruta atlántica. Para Japón, Corea del Sur, China e India, destinos naturales del gas natural licuado sudamericano, esa diferencia logística puede traducirse en contratos de largo plazo y precios más competitivos.

La integración energética entre Chile y Argentina no es una idea nueva, pero raramente contó con la urgencia que le imprimen hoy la volatilidad de los precios globales, la presión sobre las reservas de divisas argentinas y la necesidad chilena de diversificar su matriz de abastecimiento. Esa convergencia de intereses es, quizás, la mejor garantía de que esta vez la conversación avance más allá de las visitas protocolares.

FUENTE: Reuters