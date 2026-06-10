Cambio estructural: Vaca Muerta y minería igualan las divisas del campo argentino

Argentina atraviesa una transformación profunda en su matriz de generación de dólares. Por primera vez en la historia reciente, el sector agroexportador ya no detenta el monopolio absoluto del ingreso de divisas. Según un informe de la consultora 1816 basado en datos del Banco Central , la energía —traccionada por Vaca Muerta — y la minería aportaron casi la misma cantidad de divisas que la agroindustria durante el primer cuatrimestre de 2026.

En términos precisos, el binomio energético-minero sumó 8,1millones de dolares entre enero y abril, mientras que el campo reportó en ese mismo lapso 8,2 millones.

Esta paridad técnica confirma una tendencia que los analistas anticipaban: la diversificación de los motores económicos del país. El informe de la consultora es contundente al respecto: “Todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y lo cierto es que ese futuro ya llegó”.

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El salto exponencial: De la apuesta a la realidad

Para dimensionar la magnitud de este cambio, resulta clave observar la evolución interanual. Durante el primer cuatrimestre de 2025, la energía y la minería ingresaron 5,1millones de dolares,cifra que palidecía frente a los 8,3 millones del sector agropecuario. Sin embargo, la brecha se cerró de forma estrepitosa en apenas doce meses.

Si retrocedemos a 2023, la diferencia resultaba abismal. En aquel entonces, el dominio del campo era absoluto: liquidó 4,3millones entre enero y abril, mientras que el sector energético y minero apenas alcanzó

los 430.000. En ese periodo, el potencial de Vaca Muerta representaba más una apuesta a futuro que una realidad tangible para las reservas del Banco Central.

Hoy, la consolidación de las exportaciones de petróleo desde puertos bonaerenses y la actividad en yacimientos de litio, como el Salar del Hombre Muerto, transformaron ese escenario.

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Composición de los ingresos y estabilidad del sector

A pesar del entusiasmo, el informe de la consultora 1816 advierte que la paridad absoluta aún requiere consolidación. Existe una diferencia estructural en cómo cada sector genera sus dólares. Mientras que el 91% del ingreso de divisas del agro provino directamente de exportaciones, en el caso de la energía y la minería, las ventas externas explicaron el 71% del total.

El 29% restante de los dólares captados por los sectores energético y minero se originó en instrumentos financieros, tales como emisiones de deuda (Obligaciones Negociables) destinadas a financiar inversiones de capital. Este financiamiento resulta crítico para desarrollar los proyectos de infraestructura necesarios que sostengan la tendencia alcista.

Con este tema sobre la mesa, esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: “La fiesta recién empieza”, destacando la ausencia de restricciones de divisas en este nuevo contexto.

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Proyecciones récord para el cierre de 2026

El gobierno de Javier Milei considera a estos tres sectores como los pilares estratégicos para el crecimiento económico sostenible. Las cifras actuales permiten a los analistas y a las autoridades proyectar un superávit comercial récord para el cierre de este año. Se estiman exportaciones totales cercanas a los 100.000millones de dolares, lo que arrojaría un saldo comercial positivo de aproximadamente 20.000 millones.

Este nuevo equilibrio no solo alivia la presión sobre las reservas internacionales, sino que otorga mayor resiliencia a la economía ante posibles contingencias climáticas que afecten la cosecha gruesa.

Con los datos en el aire, todo parece indicar que la diversificación de la canasta exportadora argentina dejó de ser una meta de largo plazo para convertirse en el presente de la balanza de pagos.