El nuevo mapa de YPF para Vaca Muerta: 16 rigs, 213 mil barriles diarios y un RIGI histórico

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , destacó los resultados alcanzados por la compañía durante el segundo trimestre del año y aseguró que la petrolera atraviesa una etapa de transformación apoyada en el crecimiento del shale y una mayor eficiencia operativa. En una nueva edición de su newsletter Matchpoint, el ejecutivo repasó los principales indicadores de la firma y adelantó que YPF espera acelerar el ritmo de sus inversiones durante la segunda mitad de 2026.

"Los resultados del segundo trimestre reflejan la magnitud de la transformación que YPF logró desde el lanzamiento del Plan 4x4 , respaldada por una dinámica de mercado sólida", señaló Marín. Según explicó, los principales motores de este proceso son "el crecimiento del shale, la gestión de activos convencionales, la disciplina financiera y la eficiencia operativa sostenida".

YPF alcanzó un EBITDA récord

Uno de los principales resultados destacados por Marín fue el desempeño financiero de YPF. Durante el segundo trimestre, el EBITDA ajustado alcanzó los US$2.800 millones, el mayor nivel registrado en la historia de la compañía. En tanto, en el primer semestre, la petrolera acumuló casi US$4.400 millones, un resultado que supera el EBITDA anual informado en 2023.

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Créditos: @nachomartinfilms.

El resultado operativo también marcó un récord, con US$1.800 millones, mientras que la utilidad neta llegó a US$1.205 millones. Se trata de la segunda mayor ganancia registrada por la compañía, detrás de los US$1.200 millones obtenidos durante el tercer trimestre de 2024.

El flujo de caja libre fue de US$824 millones y la liquidez cerró en US$2.500 millones, el nivel más alto alcanzado por YPF. Marín remarcó además que el endeudamiento neto se ubicó en su menor nivel en más de una década, en línea con la estrategia de fortalecimiento financiero de la compañía.

"Estamos construyendo una empresa integrada de shale más rentable, más resiliente y orientada a la exportación", sostuvo el ejecutivo a través de una publicación en LinkedIn.

Vaca Muerta ya explica el 80% del petróleo de YPF

El crecimiento de la producción no convencional ocupa un lugar central en el balance presentado por Marín. La producción de shale de YPF llegó a 213.000 barriles diarios y ya representa el 80% del total de petróleo producido por la compañía.

Asimismo, YPF continúa ampliando su capacidad operativa en Vaca Muerta. Actualmente cuenta con 16 equipos de perforación propios operativos, frente a los 12 que tenía en diciembre del año pasado. La compañía proyecta llevar ese número a 21 rigs a comienzos de 2027.

La expansión de la actividad estará acompañada por un incremento de las inversiones. "Analizando nuestras inversiones, esperamos acelerar el despliegue durante la segunda mitad del año", afirmó Marín. El mayor ritmo estará vinculado con el avance de nuevas instalaciones, tareas de mantenimiento que fueron reprogramadas para la segunda mitad del año y el desarrollo más acelerado del núcleo sur de Vaca Muerta a través de LLL Oil.

LLL Oil: el proyecto de YPF para ampliar las exportaciones

En mayo, YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para LLL Oil, un proyecto íntegramente de la petrolera que apunta a desarrollar el núcleo sur de Vaca Muerta.

De acuerdo con Marín, se trata del mayor programa de exportación de petróleo de la historia argentina y del proyecto de mayor magnitud presentado hasta el momento bajo el RIGI. La iniciativa contempla una inversión acumulada de US$25.000 millones durante 15 años y podría generar más de US$100.000 millones en ingresos por exportaciones de petróleo a lo largo de su vida útil.

La compañía prevé que LLL Oil alcance una producción de aproximadamente 240.000 barriles diarios en 2032.

VMOS avanza hacia las primeras exportaciones de petróleo

Entre los proyectos más importantes de la empresa, Marín también confirmó que el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) mantiene su cronograma. Según indicó, la obra alcanzó "un grado de avance de casi el 80% a julio" y la expectativa es obtener la habilitación hacia el cierre del cuarto trimestre de este año.

El objetivo de YPF es que el sistema permita concretar las primeras exportaciones de petróleo a comienzos de 2027, una infraestructura clave para ampliar la capacidad de evacuación de crudo de Vaca Muerta y sostener el crecimiento de la producción no convencional.

Montaje del techo del tanque TK404 en la terminal Punta Colorada, una de las estructuras clave del VMOS.

Cómo avanza Argentina LNG

Marín también puso el foco en el desarrollo de Argentina LNG, uno de los principales proyectos de infraestructura y exportación que impulsa YPF. La compañía firmó un acuerdo con la provincia de Neuquén para establecer el marco regulatorio y fiscal de la iniciativa y avanzó en la incorporación de Eni y XRG al desarrollo del upstream.

El ejecutivo consideró que la entrada de ambos socios representa un paso relevante de cara a la Decisión Final de Inversión, al fortalecer la base inicial de recursos y la integración de la cadena de valor del proyecto. "Este jueves, solicitamos la adhesión al RIGI con una inversión de más de 51.000 millones de dólares, la más importante presentada hasta el momento”, destacó Marín. Y agregó: “Junto a Eni y XRG, seguimos avanzando para transformar el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales”.

Argentina LNG y la misión de monetizar el gas de Vaca Muerta.

A su vez, YPF avanzó en la licitación para construir los ductos de transporte asociados al proyecto mediante una subasta inversa. Según explicó el CEO, se trata de una herramienta utilizada por primera vez por la compañía para optimizar las contrataciones. En el proceso participaron empresas previamente calificadas a través de una competencia internacional, en la que se analizaron sus capacidades técnicas, experiencia, solvencia financiera y cumplimiento de los requisitos legales. A diferencia de una licitación tradicional, el mecanismo permite que los proveedores compitan mediante una reducción de sus precios.

YPF alcanzó un récord en sus refinerías

El desempeño del trimestre no se limitó al upstream. En el segmento downstream, el procesamiento de las refinerías alcanzó los 351.000 barriles diarios, el mayor nivel de utilización registrado por YPF.

“Detrás de cada récord hay un equipo”, afirmó Marín al cerrar su análisis. El ejecutivo destacó el rol de los empleados, contratistas y proveedores y sostuvo que “con los incentivos claros y yendo en la dirección correcta se genera un equipo motivado, comprometido y con ganas de hacer”.

"El desafío es enorme y la oportunidad también. Vamos por más", concluyó.