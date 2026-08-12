YPF avanza con el LNG: Marín anticipó que la decisión final de inversión se espera para fin de año

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , sostuvo que el proyecto Argentina LNG espera su decisión final de inversión (FID) hacia fines de este año y definió al plan como “el objetivo de oro del 2027”. Lo dijo durante la apertura del Foro de Inversiones Vaca Muerta , realizado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, en el panel “La energía que transforma una región”, orientado a inversores del sector inmobiliario y de infraestructura.

En un mensaje centrado en el desarrollo de largo plazo, Marín señaló que la Argentina atraviesa un cambio de etapa para Vaca Muerta y atribuyó ese giro a una modificación en los incentivos económicos y regulatorios.

"Las condiciones de contorno las dan los gobiernos”, dijo, y agregó que, entre 2014 y la llegada de la actual administración nacional, “los incentivos no eran los correctos para desarrollar Vaca Muerta”.

Según el ejecutivo, la falta de infraestructura y de inversión limitó durante años el potencial de la formación no convencional. En ese sentido, destacó el rol del RIGI y la coordinación entre Nación, provincias, sindicatos y empresas para generar un “círculo virtuoso” de inversión.

Marín planteó que el desafío inmediato es escalar la actividad a una velocidad inédita. “Los próximos 4 años tenemos que multiplicar por 8 esa operación”, afirmó al referirse al crecimiento esperado de Vaca Muerta y a los resultados operativos que YPF presentará esta semana.

En ese marco, defendió el modelo Toyota Well, desarrollado junto a la firma japonesa bajo el sistema TPS (Toyota Production System), que busca optimizar todas las etapas de construcción y puesta en marcha de un pozo.

Lo que viene para el GNL

En cuanto a la infraestructura del proyecto Argentina LNG, Marín confirmó que en aproximadamente dos meses YPF iniciará la licitación de los caños para el gasoducto que unirá Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, en Río Negro.

El ducto tendrá 527 kilómetros y 48 pulgadas de diámetro, el mayor jamás construido en el país, y permitirá transportar alrededor de 100 millones de metros cúbicos diarios de gas destinados a exportación.

El proyecto es impulsado por YPF junto a la italiana ENI y XRG, subsidiaria de la emiratí ADNOC. “Eso es transformacional”, remarcó, y estimó que el complejo podría generar exportaciones del orden de US$ 20.000 millones anuales hacia 2050.

Empleo y tiempos de ejecución

Marín advirtió sobre las expectativas en torno a los plazos de construcción de la infraestructura energética. “Es un error de comunicación vender que es instantáneo”, dijo.

Aun así, proyectó un fuerte impacto laboral: 45.000 puestos de trabajo permanentes y hasta 90.000 empleos en el pico de actividad hacia 2031.

El directivo también vinculó el crecimiento energético con oportunidades para el sector inmobiliario y de servicios. Identificó tres polos principales para inversores: Añelo, Rincón de los Sauces y Plaza Huincul. Según explicó, los dos primeros estarán asociados al petróleo y el tercero al desarrollo del LNG.

"Argentina puede exportar un millón de barriles por día"

Marín consideró que el país está en condiciones de alcanzar un hito reservado a pocos productores del mundo. “Argentina va a lograr una marca que pocos países logran, que es exportar un millón de barriles. Es muy grande lo que hay ahí”, aseguró.

Consultado sobre la incertidumbre política y electoral, indicó que evita tomar decisiones mirando el corto plazo. “No lo miro porque si vos mirás eso perdés el foco”, señaló. Y agregó: “Estamos acostumbrados a trabajar en el corto plazo, a dos años. Entonces nunca se hace nada”.

En una referencia al horizonte exportador del gas, respondió ante una pregunta sobre el año 2045: “Yo no sé si voy a estar vivo, pero lo que voy a estar seguro es que Argentina va a exportar por lo menos 20 mil millones de dólares en LNG. Por lo menos”.

Inversiones modulares y rapidez de ejecución

Ante empresarios del real estate, Marín planteó que la velocidad de construcción será un factor decisivo en la próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta.

En esta línea, sostuvo que los desarrollos modulares pueden ser una herramienta adecuada para responder a la demanda acelerada de vivienda, hoteles y servicios.

“Necesitamos rapidez y salir de la idea argentina de que si yo invierto tengo que tener la vaca atada. No, invertí a tu riesgo. Jugate”, expresó.

La venta de Metrogas

Marín se refirió además a la reciente decisión de YPF de vender su participación en Metrogas, operación por la cual el directorio aceptó la oferta de Edenor.

Explicó que la petrolera no podía mantener esa participación por las normas de defensa de la competencia y recordó que, cuando YPF adquirió Metrogas, el Estado autorizó transitoriamente la operación. “En el 2028 termina el Plan Gas e YPF tenía que salir de Metrogas. Es una cuestión legal”, sostuvo.

Respecto de la elección de Edenor como comprador, indicó que el proceso fue conducido por Citi y que participaron cerca de veinte interesados. Según Marín, la propuesta de Edenor resultó la más conveniente frente al resto de las ofertas y calificó la operación como “una muy buena compra”.