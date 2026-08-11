YPF fortalece la vinculación con proveedores neuquinos para el desarrollo de Vaca Muerta y Argentina LNG

YPF realizó una Jornada de Vinculación para proveedores con el objetivo de fortalecer la cadena de valor local. La actividad reunió a más de 250 representantes de empresas, organismos públicos y cámaras empresarias de Plaza Huincul, Cutral Co y la región.

El encuentro se desarrolló como un espacio de información, vinculación y diálogo entre el entramado productivo regional, YPF y sus empresas contratistas. Tuvo como propósito acercar herramientas e información estratégica para que más compañías puedan integrarse al desarrollo energético que impulsa la compañía en Neuquén.

Estuvieron presentes el ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén,Guillermo Koeni; su par de Energía, Gustavo Medele; los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul, Ramón Rioseco y Claudio Larraza, respectivamente; y autoridades del Centro Pyme Adeneu.

Durante la jornada, YPF presentó su Plan de Negocios para el segmento Upstream y compartió las proyecciones de demanda previstas para el período 2026-2030. Se brindó información clave sobre las oportunidades que se abrirán para proveedores de bienes y servicios vinculados al crecimiento de Vaca Muerta.

El rol de Neuquén en el desarrollo energético

Asimismo, la compañía presentó el proyecto Argentina LNG, una iniciativa estratégica que busca posicionar a la Argentina como un exportador global de gas natural licuado (GNL). La Planta de Tratamiento de Gas del proyecto estará ubicada en Plaza Huincul, consolidando el rol de la localidad como un punto clave dentro de uno de los desarrollos energéticos más importantes del país.

La agenda incluyó presentaciones sobre la estructura de la cadena de valor de YPF, los procesos de registro y calificación de proveedores, y las oportunidades de participación en licitaciones. También se expusieron las acciones de desarrollo y fortalecimiento impulsadas por la compañía para acompañar el crecimiento de empresas locales y regionales. Además, las autoridades de AESA fueron parte del evento con una exposición.

Oportunidades para proveedores en Vaca Muerta

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de YPF para promover el desarrollo de proveedores en las comunidades donde lleva adelante sus principales proyectos. A medida que avanzan los planes de crecimiento de Vaca Muerta y Argentina LNG, la compañía busca generar más oportunidades para que empresas locales participen competitivamente, impulsando la generación de empleo y el desarrollo económico regional.