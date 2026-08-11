Santilli ingresó al directorio YPF en reemplazo de Adorni

Diego Santilli se sumará al Directorio de YPF en representación del Estado nacional, en el cargo de Director Titular por la Clase A . La incorporación ocurre a poco más de un mes de que el actual jefe de Gabinete reemplazara a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Ministros.

Según fuentes oficiales consultadas por Ámbito, Santilli se incorporará a la mesa chica de la petrolera que preside Horacio Marín , en una de las posiciones institucionales de mayor relevancia dentro de la compañía, ya que ejercerá la representación estatal mediante la Acción de Oro .

En su entorno confirmaron que Santilli ejercerá el cargo ad honorem, en línea con la decisión que tomaron sus antecesores en el puesto. De acuerdo con el balance aprobado por la compañía para 2026, el salario promedio de un director de YPF ronda los u$s954.000 anuales, ingreso al que Santilli renuncia mientras dure su gestión.

La comunicación oficial llegó además a través de un hecho relevante presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), en cumplimiento de las normas de esa entidad y de ByMA y A3 Mercados. Allí se informó que el Directorio, en su reunión del 10 de agosto, tomó conocimiento de la comunicación cursada por el accionista Clase A —el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía— designando a Diego César Santilli como Director Titular en representación de las Acciones Clase A. El texto precisa que Santilli comunicó la renuncia expresa e irrevocable, por todo el tiempo que dure su designación, a percibir cualquier remuneración, honorario, dieta, retribución, compensación, viático o cualquier otro concepto de naturaleza económica vinculado al cargo.

El peso de la Acción de Oro

Desde la expropiación de abril de 2012, el Gobierno conserva el 51% de las acciones de la petrolera. Ese capital mayoritario, sumado a la Acción de Oro, le da a Santilli poder de veto sobre decisiones estratégicas, influencia directa en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante ante eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de la compañía.

La Acción de Oro le otorga al Estado poder de veto sobre decisiones estratégicas de YPF.

El Directorio de YPF está compuesto por 11 directores titulares, seis directores suplentes y seis síndicos (tres titulares y tres suplentes). El representante del Estado ocupa allí una silla exclusiva, en función de la participación mayoritaria del capital accionario.

Santilli llega a la silla que quedó vacante tras la renuncia de Adorni en junio. Adorni, a su vez, había asumido como director Clase A a fines de enero, en reemplazo de Guillermo Francos, quien pasó a ocupar el cargo de director Clase D.

Un trimestre récord para YPF

La confirmación del ingreso de Santilli se conoce luego de que la petrolera presentara el mejor balance trimestral de su historia. Tras el cierre de Wall Street, las acciones avanzaron alrededor de 1%, mientras que los ADR subieron 3,6% durante la rueda, en un contexto de suba de 5,6% en el precio internacional del petróleo.

Según cifras oficiales de la empresa, durante el segundo trimestre YPF obtuvo una ganancia neta de u$s1.205 millones, casi tres veces los u$s409 millones del primer trimestre y muy por encima de los u$s58 millones registrados en el mismo período de 2025.

El EBITDA ajustado alcanzó un récord de u$s2.804 millones, con un margen de 43%, el mayor en dos décadas, mientras que los ingresos crecieron 42% interanual, hasta u$s6.574 millones.

Una de las principales razones detrás de la mejora fue el aumento del precio del petróleo: como YPF no mantiene coberturas sobre su producción de crudo, la suba internacional se trasladó de forma directa al balance. El valor promedio realizado llegó a u$s91,1 por barril, un 33% más que en el primer trimestre y 53% por encima del año anterior.