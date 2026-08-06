YPF acelera el Plan Andes: nuevas cesiones en Mendoza para potenciar Vaca Muerta

Firma de convenios entre YPF y las nuevas operadoras para la cesión de activos convencionales en la región de Cuyo.

Esta semana, YPF oficializó nuevos avances en la gestión de sus activos convencionales dentro del marco del Plan Andes . La compañía petrolera de bandera firmó los convenios de cesión correspondientes al clúster Chachahuén y al clúster Mendoza No Operado , ubicados en las provincias de Mendoza y La Pampa .

La empresa busca, mediante estas transacciones, una reasignación de capital más eficiente. Este manejo activo del portafolio se posiciona como uno de los pilares centrales del denominado Plan 4x4 , la hoja de ruta estratégica que guía las operaciones actuales de la firma. El objetivo reside en concentrar los esfuerzos técnicos y financieros en proyectos que garanticen una mayor rentabilidad y crecimiento a largo plazo.

Las operaciones en Mendoza y La Pampa

La firma de estos convenios involucra a diversos actores del sector privado que asumirán la operación de los yacimientos convencionales. En lo que respecta al clúster Chachahuén, YPF suscribió el acuerdo con las empresas Energía Mendocina S.A. y Compañía Andina de Petróleo y Gas S.A..

Por otra parte, el clúster Mendoza No Operado, cuya extensión abarca territorios tanto en la provincia de Mendoza como en La Pampa, quedó bajo la responsabilidad de San Benito Upstream S.A.U.. Esta última firma se encuentra bajo el control común de PECOM, consolidando así la participación de empresas con experiencia en la gestión de este tipo de activos.

Vaca Muerta se convierte en el destino principal del capital reasignado tras las cesiones del Plan Andes.

A pesar de la firma de estos contratos, la transferencia definitiva mantiene una condición administrativa pendiente. Ambos procesos de cesión quedan sujetos a la aprobación de las autoridades provinciales de Mendoza y La Pampa, quienes deben validar las condiciones técnicas y legales de los nuevos operadores.

El enfoque en Vaca Muerta y los objetivos 2031

El trasfondo de estas desinversiones en yacimientos convencionales radica en la ambición de YPF por fortalecer su presencia en el sector no convencional. La empresa proyecta dirigir el capital liberado hacia el desarrollo masivo de Vaca Muerta. Esta decisión estratégica busca no solo incrementar la rentabilidad operativa, sino también consolidar la infraestructura necesaria para la exportación de energía.

Según las fuentes oficiales de YPF, esta reestructuración del portafolio permitirá "una reasignación más eficiente del capital hacia proyectos estratégicos". Los resultados de esta visión se miden en cifras concretas y de gran impacto para la macroeconomía argentina. La meta final del plan consiste en habilitar exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales hacia el año 2031.

En resumen, la salida de YPF de estos clústeres convencionales en Mendoza se presenta comouna apuesta por la especialización. Al delegar la operación de áreas maduras a compañías enfocadas en la optimización de activos convencionales, YPF libera recursos críticos para liderar la expansión del shale en el país, fortaleciendo la producción y el perfil exportador de Argentina de cara a la próxima década.

FUENTE: YPF