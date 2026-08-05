Precio de la nafta en 2026: comparativa de Argentina con otros países de América Latina

El precio de los combustibles presenta variaciones extremas entre las naciones de América Latina , producto de políticas de subsidios, estructuras impositivas y niveles de producción petrolera heterogéneos. Un estudio reciente de Global Petrol Prices analizó el valor por litro de la nafta súper en cada mercado regional, con datos vigentes al 3 de agosto de 2026.

Las brechas entre los mercados más costosos y los más económicos superan actualmente los dos dólares por litro. Según indica el portal especializado, "como regla general, los países más ricos tienen los precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos" . Una excepción notable a esta norma es Estados Unidos, una economía avanzada que mantiene valores reducidos en comparación con otros mercados desarrollados.

Los extremos del mercado

Venezuela encabeza el ranking con el litro de nafta súper más barato de la región a tan solo USD 0,035. En este país, llenar un tanque de 50 litros demanda apenas USD 1,75, cifra que equivale a $2.660 argentinos bajo un tipo de cambio oficial de $1.520. Este valor aplica para la variante subsidiada que recibe la mayoría de la población; sin embargo, existen precios diferenciados donde la nafta a valor internacional se comercializa a USD 0,50 y la versión premium alcanza USD 1 por litro.

En el polo opuesto, Uruguay se consolida como el país con la nafta más cara de toda la región. Allí, el litro de nafta común cotiza a USD 2,205, por lo que completar un tanque de 50 litros requiere USD 110,25, unos $167.580 argentinos. Esto significa que un conductor gasta $59.356 más en Uruguay que en Argentina por la misma carga.

La zona de precios bajos y el bloque andino

Dentro de la zona de precios más accesibles, Bolivia ocupa el segundo lugar regional con un litro a USD 0,611, lo que fija el costo de llenar el tanque en USD 30,55 o aproximadamente $46.436 argentinos. Ecuador completa el podio de los valores más bajos con un litro a USD 0,863 y un tanque total de USD 43,15.

Por su parte, Paraguay se ubica en el sexto puesto de la tabla regional, comercializando el litro a USD 1,196, lo que representa un desembolso de USD 59,8 por tanque completo. Estos mercados mantienen estructuras de precios reguladas que contrastan con las naciones del Caribe y el Cono Sur, donde la carga impositiva y la falta de subsidios directos elevan el costo final al consumidor de manera significativa.

La posición estratégica de Argentina

Argentina ocupa el puesto 18 sobre 30 naciones evaluadas en el ranking regional de Global Petrol Prices. El precio local se sitúa en torno a USD 1,424 por litro, lo que implica un gasto de USD 71,2 o $108.224 para llenar un tanque convencional de 50 litros. Con estos valores, el país se ubica en la mitad de la tabla regional, con costos superiores a los de Brasil, que se posiciona en el décimo lugar con un litro a USD 1,282.

Llenar el tanque en territorio brasileño demanda USD 64,1, marcando una diferencia de USD 7 por carga completa respecto a las estaciones de servicio argentinas. Otros mercados con valores elevados que superan la media regional son Chile, con el litro a USD 1,573, y Cuba, donde el precio asciende a USD 1,95 por litro. En naciones caribeñas como Barbados y Belice, los precios superan la barrera de los dos dólares, alcanzando los USD 1,992 y USD 2,032 respectivamente.

Impacto de la volatilidad internacional

El escenario global afecta directamente los surtidores locales debido a la inestabilidad en Medio Oriente. Durante la primera mitad del año, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán generó una fuerte volatilidad en los mercados energéticos. El cierre parcial del estrecho de Ormuz, ruta por donde transita una quinta parte del crudo mundial, empujó el barril de Brent por encima de los USD 115 durante el mes de marzo.

A pesar de breves periodos de calma, nuevos ataques con drones y misiles mantuvieron la presión sobre los precios globales. Un hito clave ocurrió el 13 de julio, cuando Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre puertos iraníes y anunció tasas del 20% sobre las cargas transportadas en dicha ruta. Esta medida provocó una suba inmediata del 9% en el Brent, que llegó a cotizar cerca de los USD 83 por barril, consolidando un año de incertidumbre para el abastecimiento energético regional.

FUENTE: globalpetrolprices.com