Milei asegura que la minería y la energía financiarán el fin de las retenciones al agro

El presidente Javier Milei puso a la minería y la energía -apalancada en Vaca Muerta- en el centro de su estrategia para eliminar las retenciones al agro. Durante su discurso en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo, el mandatario no hizo anuncios concretos, pero dejó planteado que el crecimiento de ambos sectores será la base para reemplazar los ingresos fiscales que hoy aporta el campo a través de ese tributo.

"El crecimiento de la producción energética y minera permitirá generar los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos por completo", afirmó el Presidente, en respuesta al reclamo que minutos antes había hecho el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, para que las retenciones "dejen de existir por ley y para siempre".

Milei sostuvo que la energía y la minería ya están acompañando el despegue exportador del país, y que ese impulso es el que permitirá, con el tiempo, sacarle al agro el peso histórico de ser el principal generador de divisas del país.

Sin embargo, el Presidente condicionó cualquier baja de impuestos al mantenimiento del equilibrio fiscal. Fue categórico al afirmar que no hay margen para reducir impuestos sin superávit sostenido, y advirtió que un eventual déficit traería de vuelta "las diez plagas de Egipto".

Los números detrás del discurso

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) le pone cifras concretas al diagnóstico presidencial. Según el reporte que publicó +E, la liquidación conjunta de divisas del agro, la minería y la energía alcanzaría un récord de US$57.168 millones en 2026, superando el máximo histórico de US$56.722 millones de 2022 y muy por encima de los US$50.381 millones liquidados en 2025.

Aunque el agro sigue siendo el principal aportante, con una proyección de US$34.897 millones, la BCR remarca que el verdadero cambio estructural pasa por minería y energía, sectores cuyo flujo de dólares no depende del calendario agrícola. Esto explicaría, según el informe, que por primera vez el segundo semestre del año aporte más divisas (US$29.793 millones) que el primero (US$27.375 millones), rompiendo el patrón histórico de enfriamiento estacional en el último tramo del año.

En minería, la BCR proyecta exportaciones por más de US$9.000 millones en 2026, lo que llevaría al sector a explicar 1 de cada 10 dólares exportados por el país. El crecimiento del litio y la mejora en los precios del oro y la plata explican el salto: en el primer cuatrimestre del año, el sector registró ingresos netos por comercio exterior de US$2.927 millones, un 88% más que en igual período de 2025.

En energía, el informe anticipa que Argentina alcanzará este año la mayor producción de petróleo de su historia, superando el récord de 1998, de la mano de Vaca Muerta, que ya explica cerca del 70% del crudo nacional. Las exportaciones de combustibles y energía superarían los US$14.400 millones, dejando un superávit comercial energético récord de más de US$12.000 millones. La puesta en marcha del oleoducto VMOS, que sumará 190.000 barriles diarios adicionales hacia fin de año, es señalada por la BCR como clave para sostener un flujo de dólares "creciente y menos estacional".