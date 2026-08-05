Qué es el split de acciones que lanzó YPF y cómo comprar desde la app

YPF ejecutó este martes 4 de agosto una jugada de manual financiero pero con fuerte impacto comercial en el mercado. La petrolera que conduce Horacio Marín materializó el "split" o división de sus acciones ordinarias en una proporción de 10 a 1.

El objetivo principal de la compañía apunta a abaratar el costo unitario de ingreso para el inversor minorista. Esta maniobra técnica busca democratizar el acceso al capital de la principal empresa energética de la Argentina.

Horacio Marín, presidente y CEO de la firma, dejó clara la intención corporativa tras la operación en la bolsa. "Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF", remarcó el ejecutivo. El directivo considera la medida como un paso concreto para acercar el mercado de capitales a la sociedad.

Cómo impacta el fraccionamiento en la cartera del inversor

La Caja de Valores S.A. ejecutó la conversión de forma completamente automática. Los tenedores previos a la fecha de corte recibieron nueve acciones adicionales por cada papel en su cuenta comitente, para alcanzar un total de diez. Los accionistas no necesitan realizar ningún trámite extra.

Horacio Marín presentó el plan quinquenal de YPF en Wall Street.

El patrimonio de los inversores quedó intacto, ya que la medida resulta meramente cuantitativa. El valor nominal de cada acción ordinaria bajó de 10 pesos a 1 peso. Los derechos económicos y políticos de los accionistas continúan sin alteraciones.

El alcance del desdoblamiento cruzó las fronteras del mercado local e impactó de lleno en Wall Street. Los ADRs (American Depositary Receipts) de YPF ajustaron su relación de conversión de manera proporcional. El ratio histórico de 1:1 frente a la acción local mutó a 1:10. Los operadores bursátiles prevén una mayor liquidez de los papeles de la compañía en la plaza neoyorquina gracias a este ajuste.

La App YPF se transforma en una herramienta de inversión

Más allá de la ingeniería financiera, la verdadera disrupción del anuncio reside en el ecosistema digital. YPF confirmó el avance en el desarrollo de una nueva funcionalidad tecnológica para la App YPF.

En el corto plazo, los usuarios podrán comprar acciones de la compañía de forma directa a través de sus teléfonos móviles. La petrolera transformará a sus clientes de las estaciones de servicio en potenciales accionistas con apenas un par de clics.

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Capital intensivo y respaldo social para Vaca Muerta

El desarrollo masivo de Vaca Muerta exige una inyección de capital constante. Proyectos de infraestructura clave, como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la futura planta de GNL, requieren financiamiento intensivo a largo plazo. En este contexto, masificar la base de accionistas locales otorga un fuerte respaldo social a la gestión corporativa.

YPF deja de ser una entidad lejana de la bolsa porteña para convertirse en una opción de ahorro tangible para el ciudadano de a pie. Los analistas del sector leen esta decisión como un paso ineludible hacia la modernización. Bajar la barrera de entrada al mercado fomenta una cultura financiera directamente vinculada a los hidrocarburos y al principal motor económico del país.