Nuevo hito en Vaca Muerta: Así se instaló el domo geodésico del tanque TK AG 007 del VMOS

El domo geodésico del TK AG 007 se instaló con una grúa de 600 toneladas y 75 especialistas en la Estación Cabecera Allen.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) registró un nuevo avance de envergadura con la instalación del domo geodésico de aluminio del tanque TK AG 007 en la Estación Cabecera Allen. La maniobra, ejecutada con precisión técnica y coordinación a gran escala, representa un escalón más en la construcción de la infraestructura de evacuación y exportación de crudo no convencional más ambiciosa de la Argentina.

El domo fue diseñado y construido bajo la Norma API 650 – Apéndice G , el estándar internacional de referencia para tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Su fabricación estuvo a cargo de Tecnagent Argentina , empresa especializada en estructuras metálicas para la industria energética, mientras que el montaje correspondió a AESA (A-Evangelista SA) , bajo la supervisión directa de YPF SA .

La elección de la geometría geodésica no es casual: este tipo de cubierta optimiza la distribución de cargas estructurales, minimiza el uso de materiales y ofrece una vida útil superior en condiciones operativas exigentes. Además, reduce el impacto ambiental al disminuir las emisiones evaporativas del crudo almacenado y eleva los estándares de seguridad industrial del activo.

Maniobra de gran escala

El izaje del domo implicó una operación técnicamente compleja. El dispositivo de levantamiento empleado fue una grúa de 600 toneladas, con la carga distribuida en 32 puntos de soporte para garantizar la uniformidad de tensiones durante el ascenso y el posicionamiento de la cubierta. La maniobra demandó la participación coordinada de más de 75 especialistas, con formación específica en trabajos de gran porte en la industria oil & gas.

La operación articuló a múltiples empresas contratistas de la cadena de valor del VMOS en un esquema de trabajo conjunto que combinó, según los responsables del proyecto, "innovación, eficiencia y precisión técnica". La supervisión integral estuvo a cargo de YPF SA, empresa operadora del consorcio.

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El contexto: VMOS avanza en todos sus frentes

El hito en Allen se suma a una serie de avances simultáneos del VMOS. En la terminal de Punta Colorada, el proyecto completó recientemente el montaje del techo del tanque TK404, una estructura de aluminio de 57 toneladas ensamblada con cerca de 30.000 bulones e instalada por 60 operarios especializados. El desarrollo contempla un total de seis tanques con una capacidad individual de 120.000 metros cúbicos cada uno, dimensiones de 82 metros de diámetro y 35 metros de altura, y una capacidad total de almacenamiento de 720.000 metros cúbicos.

En paralelo, el ducto costero de 38 pulgadas que vincula la cuenca neuquina con la salida atlántica supera el 50% de avance general, con la ejecución del cruce del río Negro mediante la técnica de perforación horizontal dirigida (HDD), que permite instalar un tramo de aproximadamente 700 metros sin afectar el cauce. Los trabajos están a cargo de la UTE integrada por Techint y Sacde.

Empleo, inversión y proyección exportadora

El VMOS moviliza actualmente 2.500 empleos directos y cerca de 7.500 indirectos en toda la cadena de valor, con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares. El consorcio que impulsa el proyecto reúne a YPF, Vista Energy, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

En su primera etapa, el sistema permitirá evacuar entre 180.000 y 190.000 barriles diarios, con proyección de escalar a un rango de entre 550.000 y 700.000 barriles por día en su desarrollo completo, habilitando además la operación de buques de gran porte tipo VLCC. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó durante el CERAWeek que Argentina podría superar el millón de barriles diarios en 2026.

En ese escenario, el domo instalado en Allen no es solo un componente técnico: es una pieza de la arquitectura que busca posicionar a Argentina como exportador neto de energía, con la meta de superar los 30.000 millones de dólares anuales en exportaciones hacia 2030/31, según señaló Marín: "Somos el cebador de la economía para lograr que la macroeconomía despegue y darle tiempo suficiente a que entren las otras exportaciones".