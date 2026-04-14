Minería 2026: La guerra por el talento y los "sueldos VIP" que sacuden Argentina

Los perfiles semi-senior representan el 40% de la demanda laboral en las industrias estratégicas de Argentina. Foto: Los Azules, secretaría de Minería.

El mercado laboral argentino atraviesa una transformación profunda en 2026 . Tras años de incertidumbre, las organizaciones ingresan a una etapa de competitividad estratégica donde la gestión del talento define el rumbo del negocio. Según el Informe Mercado Laboral 2026 de Adecco Argentina, el país consolida una fase de selectividad competitiva, respaldada por una tasa de desempleo del 6,6%, el nivel más bajo desde 2024.

En este escenario, el sector minero emerge como uno de los motores más dinámicos de la economía, con sueldos que rondan los 6 millones de pesos y un nivel de informaldad que apenas llega al 1%. Relevamientos de Adecco —consultora especializada en empleo técnico— proyectan que el empleo directo en minería crecerá entre un 4% y un 10% durante este año a nivel nacional. Ese dinamismo no solo impacta en la extracción: tracciona sectores asociados como la logística, el transporte y la construcción.

51975442731_98b72c9ae6_c La minería nacional proyecta un incremento del empleo de entre el 4% y el 10% para finales de 2026. Secretaría de Minería.

El cobre y el litio: dos velocidades, un mismo impulso

La configuración del empleo minero para 2026 muestra dos ritmos bien definidos. En el corto plazo, el litio lidera el dinamismo en las contrataciones. Sin embargo, el cobre se perfila como el motor central para el mediano y largo plazo.

Proyectos de gran escala como Vicuña (San Juan), Los Azules y Taca Taca (Salta) concentran la mayor demanda de mano de obra. El caso de Vicuña resulta emblemático: las estimaciones indican un pico de hasta 15.000 trabajadores durante su fase de construcción, prevista entre 2026 y 2030. Érica Ibarra, responsable del área de minería en Adecco, señala que "lo que se espera es un crecimiento sostenido", aunque aclara que las compañías actúan con cautela y priorizan la contratación de personal local.

52202927573_9ee3a2d712_o El talento semi-senior encabeza las búsquedas laborales concentrando el 40% de la demanda total. Secretaría de Minería.

La disputa por el talento especializado

La expansión de la minería cuprífera genera una fuerte competencia intersectorial. Dado que los procesos de extracción son similares, los nuevos proyectos de cobre buscan captar perfiles con experiencia en el sector aurífero —oro y plata—, principalmente en provincias como San Juan y Santa Cruz.

Los perfiles más demandados para 2026 son ingenieros (con una rotación del 21%), geólogos, especialistas en automatización y datos, operadores de maquinaria pesada y técnicos mecánicos. La industria prioriza perfiles semi-senior (40%), seguidos por los junior (32%) y senior (20%).

La exigencia va más allá de lo técnico. Las empresas requieren aptitud física y emocional para cumplir con el esquema de trabajo con turnos prolongados en condiciones climáticas exigentes. "No solo se trata de capacidades técnicas, sino de aptitud integral para este tipo de trabajo", subraya Ibarra.

51975517098_dfb13fcc3f_c La modalidad presencial predomina en el sector minero, con el 50% de las firmas bajo este esquema. Secretaría de Minería.

Retención, formación y reforma laboral

El principal obstáculo para atraer talento son las pretensiones salariales (36%), seguido por la escasez de líderes capacitados (17%). Ante la dificultad de encontrar perfiles listos para operar, el 24% de las empresas define la capacitación y el desarrollo como su máxima prioridad estratégica. Empresas vinculadas al proyecto Vicuña ya entrenaron a 60 operarios propios en el primer semestre de 2026 para cubrir vacantes específicas.

En cuanto a la modalidad de trabajo, el sector mantiene la presencialidad por su naturaleza operativa. A nivel general en Argentina, el 50% de las organizaciones proyecta esquemas presenciales, frente a un 42% que opta por el formato híbrido.

Por último, las expectativas en torno a la reforma laboral son mayoritariamente positivas: el 71% de las organizaciones considera que los cambios normativos impactarán favorablemente en la contratación y la competitividad. El objetivo es modernizar las estructuras para que el trabajo formal crezca a la par de las nuevas exigencias de la industria pesada.

Fuente: Informe Mercado Laboral 2026 de Adecco Argentina.