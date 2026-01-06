Empleo minero: Cuáles son las vacantes urgentes y cómo aplicar

Un operario extrae una muestra de salmuera con litio.

El sector minero argentino vive un auge histórico, impulsado por el litio como mineral estratégico en la transición energética global. Argentina se posiciona como uno de los principales productores mundiales, con proyectos en expansión que generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

De hecho, en 2025, el empleo minero alcanza cifras récord, y las proyecciones para 2026 indican un crecimiento exponencial, especialmente en el Triángulo del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca). Las estimaciones son tan promisorias que surge una pregunta clave: ¿Se podrá cubrir la demanda o se generará un cuello de botella, como ocurre en Vaca Muerta?

El fantasma del "cuello de botella" sobrevuela al sector. Al igual que ocurrió en Vaca Muerta, donde la infraestructura y la falta de mano de obra calificada limitaron el potencial exportador, el sector del litio se pregunta si podrá escalar su producción sin tropezar con las mismas piedras. La falta de técnicos especializados y la saturación de servicios en el Triángulo del Litio plantean un interrogante: ¿Estamos ante un crecimiento sostenible o un colapso por éxito?

image Los proyectos argentinos del triángulo del litio. Fuente: YPF Litio, 2023

El contexto del boom: cifras que no mienten

La minería argentina genera 50.000 empleos directos en 2025, según datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Secretaría de Minería. Este número representa el 0,4% de la fuerza laboral nacional, pero su impacto indirecto llega a 200.000 puestos en servicios y proveedores (Banco Mundial). El litio lidera este crecimiento: en 2025, la producción de litio emplea a 2.768 trabajadores, el 7,1% del total minero nacional (Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera).

Proyectos clave operan en seis iniciativas principales, con cuatro en producción plena durante 2024-2025. Inversiones superan los US$ 33.000 millones en cartera, concentradas en litio, cobre y oro. Empresas internacionales como Posco (Corea), Ganfeng Lithium (China) y Livent/Arcadium (EE.UU.) dominan el escenario.

image Campamento y operaciones en proyecto ligado a Tsingshan: avance en la cadena de valor del litio.

Tsingshan South America: convocatoria estrella en Jujuy

Tsingshan South America cierra 2025 con una amplia convocatoria laboral en su planta industrial de Perico, Jujuy. La empresa china, parte de Tsingshan Holding Group —líder global en níquel, acero y litio—, abre más de 25 puestos técnicos y operativos. Las vacantes incluyen:

Operario Químico : 12 posiciones.

: 12 posiciones. Operarios de Procesos Químicos de Planta : 8 posiciones.

: 8 posiciones. Operarios de Tratamiento y Procesos Auxiliares : 7 posiciones.

: 7 posiciones. Operador de Caldera: 1 posición.

Requisitos priorizan experiencia previa, formación técnica, compromiso con seguridad industrial y trabajo en equipo. La postulación permanece abierta hasta el 10 de enero de 2026.

Esta iniciativa refuerza la expansión de Tsingshan, que avanza en plantas químicas para insumos del litio, como ácido clorhídrico e hidróxido de sodio.

image El sector minero argentino vive un auge histórico.

Otras oportunidades laborales activas

El sector no se limita a Tsingshan. Publicaciones especializadas como Litio Argentina destacan búsquedas semanales en empresas como BMI Constructora y Posco Argentina. Portales como LinkedIn, Bumeran y sitios provinciales actualizan vacantes diarias. Perfiles más demandados incluyen técnicos en higiene y seguridad, operarios en altura, ingenieros químicos y operadores de maquinaria pesada.

En Salta y Jujuy, la demanda concentra en roles operativos con énfasis en seguridad. “La minería moderna prioriza la capacitación y la inclusión”, destacan expertos de CAEM.

image Salar argentino: paisaje icónico del Triángulo del Litio, motor de empleo regional.

Desafíos y proyecciones para 2026

El boom enfrenta escasez de mano de obra calificada. Universidades y centros lanzan capacitaciones específicas, como tecnicaturas en procesamiento de salmueras. Para 2026, el empleo minero proyecta multiplicarse, impulsado por nuevos proyectos en construcción.

El litio no solo exporta mineral: industrializa regiones postergadas y genera desarrollo local. Profesionales y técnicos encuentran aquí una oportunidad única para crecer en un sector estratégico.

El auge del litio en Argentina abre puertas a miles de empleos calificados. Convocatorias como la de Tsingshan marcan el cierre de 2025 y el inicio de un 2026 prometedor.