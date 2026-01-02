Vaca Muerta y litio: El mapa de las mejores capacitaciones ante el boom de empleo en 2026

Operaciones intensas en Vaca Muerta: símbolo del auge que demanda expertos calificados en gestión energética.

Por estos días, Argentina atraviesa un punto de inflexión en su matriz productiva. Con proyecciones que sitúan la demanda laboral en Vaca Muerta cerca de los 91.000 empleos para finales de 2026 —un incremento del 150%— y una cartera de proyectos mineros que supera los US$ 33.000 millones , el sector enfrenta un cuello de botella crítico : la escasez de mano de obra calificada .

El debate está abierto: el boom energético y minero requiere personal que no siempre está disponible, sea por la razón que sea. En este contexto, mientras las consultoras alertan sobre la alta demanda y lo dificultoso que les resulta cubrir las vacantes, las universidades se suman al debate e intentan, desde su lugar, dar una respuesta.

A continuación, el mapa de las capacitaciones estratégicas para el ciclo 2026:

Enfoque multidisciplinar en economía y gestión

El Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería, lanzado a finales de 2025 bajo la órbita de la Facultad de Ciencias Económicas, se posiciona como el hub de análisis técnico-regulatorio.

Diferencial: Integra derecho, geología y geopolítica para la toma de decisiones.

Integra derecho, geología y geopolítica para la toma de decisiones. Alcance: Capacitación en auditorías ambientales, estudios de factibilidad y análisis de mercados globales.

Capacitación en auditorías ambientales, estudios de factibilidad y análisis de mercados globales. Modalidad: Presencial (CABA).

Fundación Bariloche: Planificación y sustentabilidad

Con casi cinco décadas de trayectoria, el Instituto de Economía Energética es el referente en política energética ambiental.

Oferta: Maestría en Economía y Política Energético Ambiental.

Maestría en Economía y Política Energético Ambiental. Perfil: Orientado a la planificación estratégica y regulación del sector, con una visión de desarrollo sustentable, bajo la dirección de Gonzalo Bravo e Ignacio Sagardoy.

Orientado a la planificación estratégica y regulación del sector, con una visión de desarrollo sustentable, bajo la dirección de Gonzalo Bravo e Ignacio Sagardoy. Modalidad: Presencial en Bariloche con soporte virtual.

image Fachada emblemática de la Facultad de Ciencias Económicas UBA: sede del Ceegem y epicentro académico sectorial.

El polo energético-minero de Cuyo

A través del Instituto de la Energía y Minería “Dr. Edgardo Díaz Araujo”, la institución aborda la complejidad de la industria desde una perspectiva jurídica y social.

Innovación: Sus programas incluyen proyectos de monitoreo climático aplicados a la industria (MendoSat).

Sus programas incluyen proyectos de monitoreo climático aplicados a la industria (MendoSat). Modalidad: Mixta, ideal para profesionales en ejercicio.

Liderazgo en transición energética e hidrógeno

La Diplomatura en Economía y Gestión de las Nuevas Energías responde a la agenda de descarbonización.

Foco: Hidrógeno verde, energías renovables y gestión económica de la transición.

Hidrógeno verde, energías renovables y gestión económica de la transición. Estructura: Programa híbrido de 4 meses con certificación universitaria, dirigido por Marcelo Kloster y Balbina Griffa.

Universidad Austral: Alta gerencia en minería

Para perfiles directivos, la Diplomatura en Gestión Minera ofrece un entrenamiento en liderazgo estratégico.

Propuesta: Análisis de casos reales sobre la operación de litio y cobre.

Análisis de casos reales sobre la operación de litio y cobre. Calendario: Inicio en abril 2026; modalidad 100% online sincrónica.

En conclusión, el crecimiento exponencial de Vaca Muerta y el avance de los proyectos de cobre y litio no podrán sostenerse solo con inversiones de capital. La verdadera competitividad argentina para este 2026 radica en su capacidad de transformar el potencial geológico en valor humano.

Invertir en formación de calidad no es solo una decisión individual de carrera, sino un requisito sistémico para que el país logre desatar el nudo logístico y operativo que hoy limita su desarrollo. La oferta académica está sobre la mesa; el desafío ahora queda del lado de los profesionales y las empresas que deben traccionar esta transformación.