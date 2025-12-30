Puesto por puesto: ¿Cuál es el salario de los petroleros de Vaca Muerta?

La industria de hidrocarburos representa un pilar económico en Patagonia, con Vaca Muerta como epicentro de extracción de gas y petróleo. La cuenca impulsa el crecimiento energético del país, atrayendo inversiones y talento especializado .

Según el "Reporte Salarial Octubre 2025", de Randstad Argentina , los salarios reflejan la demanda de perfiles técnicos y directivos en esta zona. Los montos corresponden a remuneraciones brutas mensuales para posiciones semi senior, sin adicionales ni comisiones, recopilados al 30 de septiembre de 2025.

En un contexto de transición energética global, Patagonia destaca por su potencial exportador. "El sector enfrenta desafíos como la sostenibilidad ambiental, pero ofrece compensaciones competitivas para retener expertos", indica el informe de Randstad. Los rangos salariales varían según la responsabilidad, con énfasis en roles operativos y de liderazgo.

Liderazgo con altos rangos salariales

Los cargos de dirección en la industria de gas, petróleo y minería en Patagonia muestran cifras elevadas, reflejando la complejidad estratégica del sector. A continuación, los rangos mínimos y máximos:

Director de Administración y Finanzas : $19.266.031 - $23.871.110

: $19.266.031 - $23.871.110 Director Comercial : $16.252.359 - $22.765.750

: $16.252.359 - $22.765.750 Director de Marketing : $15.617.975 - $22.084.395

: $15.617.975 - $22.084.395 Director de Operaciones : $15.771.088 - $23.448.724

: $15.771.088 - $23.448.724 Director de Recursos Humanos : $14.865.765 - $22.102.673

: $14.865.765 - $22.102.673 Director de Expansión y Desarrollo: $15.311.738 - $21.651.368

Estos valores no solo superan a otros rubros, sino también a otras regiones del país. El informe explica que se debe al aislamiento geográfico y la especialización requerida. Randstad destaca que los directivos gestionan cadenas de suministro globales, lo que justifica estas compensaciones.

image Actividad en yacimientos patagónicos: fracking y perforaciones elevan la demanda de operadores calificados.

Roles operativos específicos en petróleo y gas

En el área técnica de petróleo y gas, Patagonia concentra posiciones clave para exploración y producción. El informe detalla rangos para semi seniors:

Company Man : $9.911.443 - $13.215.271

: $9.911.443 - $13.215.271 Ingeniero en Terminación y Reparación de Pozos : $6.607.632 - $9.250.693

: $6.607.632 - $9.250.693 Ingeniero en Perforaciones : $6.607.693 - $9.250.693

: $6.607.693 - $9.250.693 Gerente de Operaciones de Perforación : $10.572.155 - $13.215.278

: $10.572.155 - $13.215.278 Operador de Fracking : $6.607.632 - $9.250.693

: $6.607.632 - $9.250.693 Ingeniero de Producción : $6.244.205 - $8.325.629

: $6.244.205 - $8.325.629 Pulling Supervisor : $7.929.155 - $10.572.232

: $7.929.155 - $10.572.232 Ingeniero en Reservorio : $6.541.565 - $8.722.087

: $6.541.565 - $8.722.087 Geólogo: $6.607.632 - $9.250.693

Estos perfiles demandan conocimientos en geología e ingeniería, con salarios que compensan riesgos operativos. "La precisión en datos como estos permite a empresas ajustar ofertas competitivas", señala Randstad.

Todo contribuye a subir el salario. A la especialización en perfiles técnicos se suma la baja cantidad de profesionales disponible. Tal como aseguró María de los Ángeles Montiel en declaraciones a +e, hay tanto trabajo que cuesta conseguir profesionales porque a veces "ni escuchan la oferta".

Seguridad e higiene: Prioridad en operaciones

La seguridad integra el núcleo del sector. Para gas, petróleo y minería en Patagonia, los salarios se mueven en estas bandas:

Jefe de Seguridad e Higiene : $6.796.198 - $10.286.138

: $6.796.198 - $10.286.138 Analista de Seguridad e Higiene: $4.959.377 - $6.612.517

Estos roles aseguran cumplimiento normativo, vital en entornos de alto riesgo. El informe enfatiza incentivos no monetarios, como horarios flexibles, para complementar salarios, que pueden llegar a quedar por debajo de los promedios de la industria.

Tendencias y recomendaciones para profesionales

Para terminar, el informe hace foco en que Patagonia lidera en remuneraciones por su rol en la matriz energética argentina. Comparado con otras industrias, hidrocarburos ofrece hasta 20% más en posiciones técnicas. Mientras hay profesionales que buscan certificaciones internacionales para acceder a máximos, hay otros que intentan entrar en la rueda.

Fuente: Randstad con aportes de +E